Деменко: «„Спартак“ сейчас должен максимально пользоваться ситуацией»

Экс-полузащитник «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящей игры «быков» со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ и оценил турнирные перспективы обеих команд.

График у «Краснодара» сейчас действительно очень тяжёлый. Игры идут одна за другой, поэтому у команды могут быть проблемы. Но мне кажется, что сейчас «быки» находятся на позитивных эмоциях после выезда во Францию. Всё-таки они не проиграли, показали очень достойный футбол в матче с «Ренном». И этот эмоциональный подъём будет их поддерживать в матче со «Спартаком». После поражения всё было бы немножко по-другому — и восстановление, и психологическая готовность.

Выдержать игру на два фронта будет непросто. Понятно, что сейчас команде нельзя далеко отпускать конкурентов в чемпионате России, и при этом нужно бороться в Лиге чемпионов. Конечно, жалко, что были кадровые потери перед игрой с «Ренном». Но, думаю, сейчас должны выступить те футболисты, которые не проходили в состав ранее. И они же могут помочь «Краснодару» не сильно отстать в национальном первенстве, в том числе добиться победы над «Спартаком».

«Спартак» сейчас должен максимально пользоваться сложившейся ситуацией, когда игра идёт, очки набираются, и команда идёт в лидерах, а конкуренты разрываются на два фронта. Другое дело, что недавний кубковый выезд в Красноярск тоже может сказаться. И та же потеря Понсе очень некстати. Хотя с учётом тех футболистов, которых взял «Спартак» в прошедшее трансферное окно, у него есть, кому выйти на поле.

Другое дело, мне не очень нравится, как «красно-белые» играют. И это при том, что результата они добиваются и идут сейчас вверху таблицы. Даже если взять игру с «Енисеем» или «Химками», то матчи спартаковцам даются непросто. И этим должен пользоваться «Краснодар». Тем более, в эмоциональном плане ближайший матч чемпионата России наложит определённый отпечаток на подготовку к игре с «Челси». В любом случае, ребята сейчас мотивируются, но эмоциональная нагрузка и на «Ренн», и на «Спартак», и на «Челси» очень высокая. Чтобы продержать этот запал подольше, лучше как можно чаще добиваться позитивного результата, а в субботнем матче это может быть только победа.