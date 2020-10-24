Евсеев: «Работа на телевидении — это хороший опыт»

Бывший главный тренер «Уфы» рассказал о своей работе экспертом на телевидении.

После возвращения из Уфы я несколько раз был на «Матче» в качестве футбольного эксперта. Отработал на стадионе и в студии. Могу сказать, что это хороший опыт, который, в том числе, пригодится в дальнейшем в профессии.

Это интересно. Поскольку смотрю почти все матчи в туре, уже начала формироваться привычка выделять в них главное. То, что хотел бы рассказать вам.