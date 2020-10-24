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Евсеев: «Работа на телевидении — это хороший опыт»

сегодня, 09:10

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей работе экспертом на телевидении.

После возвращения из Уфы я несколько раз был на «Матче» в качестве футбольного эксперта. Отработал на стадионе и в студии. Могу сказать, что это хороший опыт, который, в том числе, пригодится в дальнейшем в профессии.

Это интересно. Поскольку смотрю почти все матчи в туре, уже начала формироваться привычка выделять в них главное. То, что хотел бы рассказать вам.

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев мог возглавить «СКА-Хабаровск».

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drug01
drug01
сегодня в 10:09
Больше знаний не мешают футболу
FESCO
FESCO
сегодня в 09:46
Все бездари свиные там собрались и ноют.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:23
Языком точно становится лучше работать.
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