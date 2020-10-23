«Спартак» и «Зенит» пытаются удержать лидерство, Шварц дебютирует у руля «Динамо». Загадки 12-го тура РПЛ

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сегодня, 21:30

Пятница. Вечер. Душевные разговоры о российском футболе на «Соккер.ру».

«Динамо» — «Сочи»

1. В матче против «Сочи» в качестве тренера «Динамо» дебютирует немецкий специалист Сандро Шварц. Кирилл Новиков был отправлен в отставку еще 29-го сентября, и только сейчас к выполнению своих обязанностей приступает его преемник. Две предыдущих встречи «бело-голубые» провели под руководством временщика Кульчия: выиграли у «Краснодара» (2:0) и уступили ЦСКА (1:3).

2. «Сочи» потерял из-за травмы своего лидера — Кристиана Нобоа. Лучший бомбардир РПЛ получил травму в матче с «Зенитом». Эквадорец сможет вернуться на поле только весной. Невосполнимая потеря для «Сочи».

3. У «Динамо» пока нет побед над «Сочи». В прошлом сезоне «бело-голубые» проиграли на своем поле со счетом 2:3, а встреча на «Фиште» закончилась со счетом 1:1. Сумеет ли новый тренер начать с победы над неудобным противником?

«Зенит» — «Рубин»

1. «Зенит» начал свой поход в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге», а уже в будущую среду «сине-бело-голубых» ждет встреча с «Боруссией» в Дортмунде. В матче с «Рубином» Сергей Семак наверняка прибегнет к ротации состава. И точно не будет на поле Малкома, которому потребуется дополнительное обследование.

2. Сергей Семак играл под руководством Слуцкого в ФК «Москва», а также входил в тренерский штаб Леонида Викторовича, когда он возглавлял сборную России (2015-2016). Кроме того, Семак завоевал два чемпионских титула в составе «Рубина». Слуцкий и Семак лишь однажды встречались как тренеры: Леонид Викторович у руля ЦСКА одержал победу над «Зенитом» Сергея Богдановича с минимальным счетом 1:0 в марте 2014 года.

3. «Зенит» выиграл два последних матча у «Рубина», а предыдущий визит казанцев на «Газпром Арену» закончился для них плачевно: петербуржцы выиграли 5:0. Любопытно, что два мяча забил «легенда» «Рубина» Алексей Сутормин.

«Локомотив» — «Ротор»

1. «Локо» стартовал в Лиге чемпионов с выездной ничьей против «Зальцбурга» (2:2), а во вторник «железнодорожники» примут «Баварию». Какие же разные по классу соперники посетят « РЖД Арену» с разницей в три дня!

2. Беспроигрышная серия «Локомотива» в РПЛ составляет шесть матчей, победная — четыре. Мало кто сомневается, что «железнодорожники» продлят обе серии в домашней встрече с главным аутсайдером сезона.

3. У «Ротора» всего лишь 3 очка после 11 стартовых туров. Даже «Тюмень», которой принадлежит антирекорд РПЛ (8 очков по итогам всего чемпионата) стартовала в сезоне-1998 лучше: после 11 туров было 4 очка и победа над «Динамо». У «Ротора» по-прежнему 0 побед.

«Краснодар» — «Спартак»

1. «Краснодар» встречается со «Спартаком» между двумя матчами Лиги чемпионов: против «Ренна» в гостях «быки» сыграли вничью (1:1), а в среду примут на своем поле «Челси». У «красно-белых» тоже среди недели был кубковый матч в Красноярске (уступили «Енисею» 0:1), но Доменико Тедеско сыграл смешанным составом, оставив почти всех лидеров в Москве.

2. «Спартак» не выигрывал у «Краснодара» больше двух лет — с августа 2018-го. Две последние встречи остались за «быками», а до этого была ничья 1:1.

3. В центральном матче тура не смогут принять участие многие игроки. У «Спартака» в лазарете Максим Глушенков и Александр Соболев, под вопросом участие в матче Остона Урунова и Эсекеля Понсе. За «Краснодар» точно не сыграет Сергей Петров, Кабелла и Марков должны отбыть карантин после положительных тестов на коронавирус, есть проблемы со здоровьем у Ари, Мартыновича, Вандерсона, Классона, Стоцкого и Сафонова.

«Урал» — «Тамбов»

1. Оба матча прошлого сезона завершились со счетом 2:1 в пользу «Урала», в каждой из встреч назначался пенальти.

2. Вараздат Ароян, забивший победный гол за «Урал» в ворота «Тамбова» в октябрьском матче прошлого сезона, в прошедшее трансферное окно сменил «Урал» на «Тамбов». Армянский защитник провел уже два матча за новый клуб, в обеих встречах «волки» с ним в составе одержали победы со счетом 2:0 — против «Ротора» в РПЛ и против брянского «Динамо» в Кубке России.

3. «Урал» в середине недели тоже одержал победу в Кубке России, и она получилась весьма примечательной. «Шмели» выиграли у «Велеса» в Москве, причем до 86-й минуты уступали в счете, а потом за дело взялся Эрик Бикфалви, который за 8 минут оформил хет-трик и принес «Уралу» волевую победу — 3:1.

«Ростов» — «Химки»

1. В трех первых матчах под руководством Игоря Черевченко «Химки» встречались исключительно с московскими командами: обыграв «Динамо» (1:0), «красно-черные» в борьбе уступили «Локомотиву» (1:2) и «Спартаку» (2:3).

2. В прошлом сезоне «Ростов» Валерия Карпина дважды взял верх над «Арсеналом», которым руководил Игорь Черевченко — 3:2 на выезде и 2:1 дома. Кроме того, у Карпина стопроцентный результат против «Химок»: две победы с общим счетом 4:0. Они были одержаны еще в 2009 году, когда Валерий Георгиевич руководил «Спартаком».

3. 5 из 12 голов «Ростова» в нынешнем сезоне (в таблице указано 15 забитых мячей, но не забываем о технической победе над «Ротором» 3:0) забил летний новичок Кенто Хашимото. 4 из 5 голов японца оказались победными. Никто из футболистов «Ростова», кроме него, не сумел забить хотя бы два мяча.

«Ахмат» — «Уфа»

1. В своем втором матче у руля «Уфы» Рашид Рахимов встретится с «Ахматом», которым руководил в общей сложности почти пять лет в два приема (2013-2017 и 2018-2019).

2. Единственный матч друг против друга Рахимов и Талалаев провели в 2014-м году. «Терек» (прежнее название «Ахмата») Рахимова переиграл «Волгу» Талалаева со счетом 2:0, а один из голов забил Олег Иванов, который до сих пор играет в Грозном.

3. В декабре прошлого года «Уфа» выиграла в Грозном 1:0, прервав четырехматчевую серию из побед «Ахмата» в этом противостоянии.

ЦСКА — «Арсенал»

1. ЦСКА стартовал в Лиге Европы с ничьей против «Вольфсберга» (1:1), дебютный гол за «армейцев» забил аргентинский форвард Адольфо Гаич, а в будущий четверг команду Виктора Ганчаренко ждет домашняя встреча с загребским «Динамо».

2. ЦСКА и «Арсенал» никогда не играли вничью: «армейцы» выиграли 7 матчей, 3 встречи остались за «оружейниками».