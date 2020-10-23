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Тикнизян: «Многие ожидали иного результата в матче с „Вольфсбергом“»

вчера, 23:17
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1).

Рад и счастлив дебютировать в еврокубках, но, с другой стороны, думаю, сегодня я и многие другие ожидали иного от своей игры и от результата. Выделить можно командную самоотдачу. Свои моменты во втором тайме не использовали, поэтому счет не самый хороший для нас.

Решения тренерского штаба я всегда воспринимаю нормально. Если быть объективным, по ходу первого тайма я заработал желтую карточку, ничего не создал в атаке, поэтому замена была закономерной.

Качество поля? Всегда стараюсь абстрагироваться от таких факторов, но, действительно, поле не позволяло комбинировать, играть в хороший футбол. Впрочем, соперник находился в таких же условиях.

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Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 23:55
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:25
    Ничья тоже неплохо. Теперь переключиться на РПЛ.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 23:22
    В ответке ждем от вас победы на родном хорошем газоне.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:21
    На поле нечего пенять.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:20
    А вы взяли и подвели!
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