Тикнизян: «Многие ожидали иного результата в матче с „Вольфсбергом“»

Полузащитник ЦСКА подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1).

Рад и счастлив дебютировать в еврокубках, но, с другой стороны, думаю, сегодня я и многие другие ожидали иного от своей игры и от результата. Выделить можно командную самоотдачу. Свои моменты во втором тайме не использовали, поэтому счет не самый хороший для нас.

Решения тренерского штаба я всегда воспринимаю нормально. Если быть объективным, по ходу первого тайма я заработал желтую карточку, ничего не создал в атаке, поэтому замена была закономерной.

Качество поля? Всегда стараюсь абстрагироваться от таких факторов, но, действительно, поле не позволяло комбинировать, играть в хороший футбол. Впрочем, соперник находился в таких же условиях.