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Гендиректор «Газпром Арены»: «Среди фанатов „Зенита“ есть ковид-диссиденты»

сегодня, 09:20

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что среди фанатов «Зенита» есть ковид-диссиденты.

Клуб и стадион должны принимать эффективные, но при этом комфортные для зрителей меры по обеспечению соблюдения требований стандарта безопасности РФС и Роспотребнадзора. Важно, чтобы у зрителей была к этому воля – они должны осознавать персональную ответственность. Клуб много делает для выполнения требований РФС и соблюдения мер локального регламента, согласованного Роспотребнадзором.

Проводим регулярную дезинфекцию, разместили на стадионе огромное количество санитайзеров, выдаём зрителям маски, повесили множество разного рода информационных материалов, наклеек, разметили ограничительные линии для соблюдения социальной дистанции и т. п.

На «вираже» люди ведут себя по-разному: кто-то носит маску, кто-то — нет. Есть группа ковид-диссидентов. Они молоды, сильны, задорны и не верят, что вирус представляет для них угрозу. К сожалению, их не заботит, что он может представлять опасность для других людей. Мы ведём работу, постоянно находимся в диалоге и разъясняем «виражу» ситуацию.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 10:07
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:01, ред.
    Как я понимаю Газпром Арена единственная арена в Европе позволяющая в нынешние времена присутствовать 20-28 тысячам болельщиков на матче..???
    Ну и меры безопасности соответственно должны быть на уровне....
    Всем здоровья и понимания....в столь суровые времена....
    Footbolista
    Footbolista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 09:55, ред.
    Диссидентство поддерживается достоверной информацией о том, что вполне себе изолированные люди слушают бульканье тех самых ИВЛ...
    particular
    particular
    сегодня в 09:52
    Видимо диссиденты имеют повышенный иммунитет, низкую социальную ответственность и верят в свою исключительность...
    Но в больничках под бульканье кислородных аппаратов все равны...
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 09:51
    рулем за БЕЗОПАСНОСТЬ!!! всем ЗДРАВИЯ, даже прастакам!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:35
    Надо, надо бороться за безопасность. Иначе все может закончится плачевно. Заражения в командах всего мира приняли массовый характер и это очень сильно пугает. К сожалению не все понимают опасность данного явления и пренебрежительно относятся и к себе , и к окружающим. За такие вещи надо наказывать. Только все вместе мы сможем уменьшить влияние вируса , соблюдая все меры предосторожности.
    Всем здоровья.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 09:31
    Нужно принимать меры безопасности.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:22
    Они есть везде.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:22
    Нужно принимать меры....иначе вообще аут будет
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