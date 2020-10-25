А. Кержаков заразился коронавирусом

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков заразился коронавирусом. Об этом сообщил источник в томском клубе.
Как сообщается, 38-летний специалист сдал положительный тест на COVID-19. По этой причине Кержаков отсутствовал на матче 17-го тура ФНЛ против «Велеса» (0:0). Исполняющим обязанности наставника «Томи» в том матче выступал Виктор Себелев.
Укрепляйте иммунитет, соблюдайте личную гигиену и уповайте на Ваше советское детство (у кого оно было), когда в Вас заложили основы развития организма без нынешней отравы и заменителей...
Кержу перенести болезнь в лёгкой или бессимптомной форме и снова подхватить знамя клуба подпирающего дно ФНЛ...
Укрепляйте иммунитет, соблюдайте личную гигиену и уповайте на Ваше советское детство (у кого оно было), когда в Вас заложили основы развития организма без нынешней отравы и заменителей...
Кержу перенести болезнь в лёгкой или бессимптомной форме и снова подхватить знамя клуба подпирающего дно ФНЛ...