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А. Кержаков заразился коронавирусом

сегодня, 08:30

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков заразился коронавирусом. Об этом сообщил источник в томском клубе.

Как сообщается, 38-летний специалист сдал положительный тест на COVID-19. По этой причине Кержаков отсутствовал на матче 17-го тура ФНЛ против «Велеса» (0:0). Исполняющим обязанности наставника «Томи» в том матче выступал Виктор Себелев.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:27
Выздоровления Александру
alex074
alex074
сегодня в 09:21, ред.
КОВИД говорит: "заражал, заражу и буду заражать!!!"
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 09:20
Я переболел!Правда ооочень плохо было!Еще и на ногах перенес!Думал простудился а тут вона как)))Всем здоровья!
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 09:18
Это так!Ковиду по хрен кто ты!
particular
particular
сегодня в 09:17, ред.
Зараза валит людей без различия на возраст, регалии и клубную принадлежность...
Укрепляйте иммунитет, соблюдайте личную гигиену и уповайте на Ваше советское детство (у кого оно было), когда в Вас заложили основы развития организма без нынешней отравы и заменителей...
Кержу перенести болезнь в лёгкой или бессимптомной форме и снова подхватить знамя клуба подпирающего дно ФНЛ...
idres
idres
сегодня в 08:56
Плохо дела...нужно беречь себя....Здоровья!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Когда же они все уже переболеют?
beefs
beefs
сегодня в 08:46
и его зацепило....
Big krendel
Big krendel
сегодня в 08:46
Здоровья Саньку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:42
Возможно тест ошибочный.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:35
Выздоровление Кержакову.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:35
Здоровья Александру!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:32
Выздоравливай Саня!
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 08:31
Здоровья Шурик!
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