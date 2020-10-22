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«Спартак» опроверг слухи, что Селихов заразился коронавирусом

сегодня, 14:35

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировали информацию, что голкипер команды Александр Селихов заразился коронавирусом.

У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Прошёл два теста и получил отрицательные результаты. У членов семьи они тоже отрицательные.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев получил травму.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 15:03
Сколько еще таких вбросов про ковид будет?
То подозрения, то положительные тесты, то сомнительные диагнозы...
Хорошо что у Саши всё в порядке. Играть бы начал еще.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 14:48
Не верю!!! Вот Ребров другое дело, там иммунитет ко всей заразе после лобызаний обос..ных штанг!!!
blitz
blitz
сегодня в 14:47
Он ещё в структуре.Спартака?
Red blu
Red blu
сегодня в 14:45
Совсем Александра не видно после знаменательного матча с Ливерпулем.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:40
Селихова никакая зараза не берёт.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:38
Хоть так напомнили о том что Селихов ещё в Спартаке. А то его уже начали забывать
Faustello
Faustello
сегодня в 14:36
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