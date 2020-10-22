«Спартак» опроверг слухи, что Селихов заразился коронавирусом

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировали информацию, что голкипер команды Александр Селихов заразился коронавирусом.
У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Прошёл два теста и получил отрицательные результаты. У членов семьи они тоже отрицательные.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев получил травму.
То подозрения, то положительные тесты, то сомнительные диагнозы...
Хорошо что у Саши всё в порядке. Играть бы начал еще.
То подозрения, то положительные тесты, то сомнительные диагнозы...
Хорошо что у Саши всё в порядке. Играть бы начал еще.