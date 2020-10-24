Мусаев: «Петров — герой! Он травмировался ещё на разминке матча с „Ренном“»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о состоянии здоровья защитника после матча со «Спартаком» (1:3).

Петров получил травму ещё на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз: Петров не сыграет до конца года.