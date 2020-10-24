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Мусаев: «Петров — герой! Он травмировался ещё на разминке матча с „Ренном“»

сегодня, 22:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии здоровья защитника Сергея Петрова после матча со «Спартаком» (1:3).

Петров получил травму ещё на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз: Петров не сыграет до конца года.

Петров провел 73 минуты в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 22:48
в отставку мусаева. ты убиваешь клуб и его традиции. пора уже брать мастеровитоготренера. да их валом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:41
Петрова сегодня не хватало,а вот киношного Петрова,слишком много!😜
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:22
Так недолго загубить героя.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:22
Здоровья Петрову!
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