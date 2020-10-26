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Генич: «Нужно отменить лимит на легионеров»

сегодня, 23:17

Известный комментатор Константин Генич считает, что следует отменить лимит на легионеров в РПЛ.

Мне кажется, нужно отменить лимит, чтобы наши команды могли качественно играть и в чемпионате, и еврокубках. Потому что ты не можешь без потери в РПЛ качественно играть в Лиге чемпионов, а если сделаешь акцент на еврокубке, то обязательно потеряешь в чемпионате России.

Лимит «8+17» просто убивает российский футбол на клубном уровне. Даже при лимите у нас на левом фланге в сборной играет 37-летний Юрий Жирков.

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ошалевший
ошалевший
сегодня в 23:28
генич что то бредит,убивает клубный футбол а пример на уровне сборной,тут вопросы к усатому,тот даже если появмится у нас месси всё равно выпустит дзюбу ионова и тд
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:23
Достали уже с этим лимитом!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 23:19
лучше на пенсионеров
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