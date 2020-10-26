Генич: «Нужно отменить лимит на легионеров»

Известный комментатор Константин Генич считает, что следует отменить лимит на легионеров в РПЛ .

Мне кажется, нужно отменить лимит, чтобы наши команды могли качественно играть и в чемпионате, и еврокубках. Потому что ты не можешь без потери в РПЛ качественно играть в Лиге чемпионов, а если сделаешь акцент на еврокубке, то обязательно потеряешь в чемпионате России.

Лимит «8+17» просто убивает российский футбол на клубном уровне. Даже при лимите у нас на левом фланге в сборной играет 37-летний Юрий Жирков.