Аршавин: «„Зениту“ нельзя проигрывать в Дортмунде»

Экс-хавбек «Зенита» порассуждал об игре питерской команды.

У «Зенита» есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ . «Зенит» забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.

Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.

«Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет.