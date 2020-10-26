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Аршавин: «„Зениту“ нельзя проигрывать в Дортмунде»

сегодня, 23:02
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.10.2020 в 23:00 Не начался

Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал об игре питерской команды.

У «Зенита» есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. «Зенит» забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.

Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.

«Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 23:28
Разные "весовые категории" нельзя, но придётся. Пусть хотя бы проиграют на классе) не более 3:0...
razdvatri
razdvatri
сегодня в 23:23
боруссия и спрашивать не будет, че там зениту надо, вот смеху то будет посмотреть как сорокалетние 30ны защитники зенита будут удерживать холанда
Насмешник
Насмешник
сегодня в 23:23
нельзя, а придется
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:19
Будет ничья и Семаку дадут звезду героя России, 3х к.кв.квартиру от газпрома и грамоту и оставят тренером до следующего позора!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 23:18
Очередная беззубая попытка списать на отсутствие свежести несостоятельность команд РПЛ в европейских кубках. Просто ниже классом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:17
Известно,что "иранского Месси" уже не будет в этой игре.Не вижу ни одного разумного предположения о удачном матче "Зенита",хотя болею за все российские клубы в еврокубках.Скорее идёт речь о соблюдении принципа : "Всё потеряно,кроме чести!".
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 23:12
Хааланд так не думает
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 23:12
В общем, 3 наших клуба проиграют в лиге чемпионов. В европе играют в другой вид спорта. Норм будет разница в 2 мяча, без разгрома. Типа 2-0 или 3-1. Но даже при таком результате если наши футбалеры схватят свои маракаси в кулак и будет бороться будет норм
протон1
протон1
сегодня в 23:07
а то что? зенит вылетит с группы ?))
David Young
David Young
сегодня в 23:03
Нельзя, но они проиграют, уровень ниже, да и другие показатели хуже чем у соперника.
Брулин
Брулин
сегодня в 23:03, ред.
3-4 мяча Зенит своих получит без проблем!
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