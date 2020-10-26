Аджоев: «В моменте с пенальти была симуляция со стороны игрока ЦСКА»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями после матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.
Понимаю, что при таком счёте тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счёт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол.
реально кажется, что он сам запнулся
сейчас меня свои тапками забьют... но не терплю такие моменты
реально кажется, что он сам запнулся
сейчас меня свои тапками забьют... но не терплю такие моменты
Вывод: нарушение, хоть и неумышленное, но было. Судья правильно разобрался в ситуации.
Вывод: нарушение, хоть и неумышленное, но было. Судья правильно разобрался в ситуации.
Симулировала команда Арсенал , причем весь матч. Ведь игрой их поползновения назвать трудно.
Всем здоровья.
Симулировала команда Арсенал , причем весь матч. Ведь игрой их поползновения назвать трудно.
Всем здоровья.
Сегодня 22:26
Абсолютно согласен, получить в раздевалку такое недоразумение на выезде считай приговор
==================================================
Это да - не у всех есть Левников! Как же повезло спартачам со свистками!
Сегодня 22:26
Абсолютно согласен, получить в раздевалку такое недоразумение на выезде считай приговор
==================================================
Это да - не у всех есть Левников! Как же повезло спартачам со свистками!
Прав Аджоев. И говорить надо, что-то типа такого).
"Победу гинеровцам принесли на блюдочке судьи").
Прав Аджоев. И говорить надо, что-то типа такого).
"Победу гинеровцам принесли на блюдочке судьи").
Ну а что потом с ливером стало все помнят, вилла семь честных положила
Ну а что потом с ливером стало все помнят, вилла семь честных положила