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Аджоев: «В моменте с пенальти была симуляция со стороны игрока ЦСКА»

сегодня, 22:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями после матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.

Понимаю, что при таком счёте тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счёт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 23:18
На этот счет есть старая байка. После проигрыша 0:6 тренера команды спросили : "Как вам судейство?" На что он ответил: "При счете 0:5 судья назначил пенальти в наши ворота и сломал нам игру". Так и здесь. Небольшой контакт там был однозначно. Но поскольку Баха двигался с большой скоростью это и привело к падению. Но по правилам пенальти дают и за неумышленный фол. Таковы Правила.
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 23:18
без обид, но я 4 раза пересмотрел повтор после матча...
реально кажется, что он сам запнулся
сейчас меня свои тапками забьют... но не терплю такие моменты
Союзник противников
Союзник противников ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 23:14
ПРосто у них состояние,близкое к истерике! Вот приедет Валера в следующем туре со своей бандой и привычно вдует,а ЦСКА у "Ротора" выиграет,что тогда петь придётся???Поэтому надо загодя подстилать гнилую соломку...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:13
Пенальти был,коленом ударил в ногу,сбил Баху с ритма и тот упал!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 23:08
То, что Бактиор упал не сам это увидит и слепой, а вот что в действиях защитника не было умысла соглашусь. Пересеклись траектории движения и защитник задел не умышленно коленом ногу Зайнутдинова, после чего ноги заплелись и армеец не смог продолжить движения.
Вывод: нарушение, хоть и неумышленное, но было. Судья правильно разобрался в ситуации.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:04
Туляков возили весь матч при любых цифрах на табло. Раскатали как детишек. Лучше бы у своих игроков спросил , что это было и во что они играли. Ведь ни одного стоящего момента. За исключением подарка от Игорька, который просто задремал от безделья .
Симулировала команда Арсенал , причем весь матч. Ведь игрой их поползновения назвать трудно.
Всем здоровья.
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 22:45
А такое писали? Иди фантазия спартачей не имеет границ?
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 22:45
25процентный клоун
Сегодня 22:26
Абсолютно согласен, получить в раздевалку такое недоразумение на выезде считай приговор

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Это да - не у всех есть Левников! Как же повезло спартачам со свистками!
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 22:41, ред.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 22:40
    Ахаххаха. Ну кони!)). Сейчас Аджоеву припишут все) И алкаша, и наркомана,).Ну и, как без их любимого клейма "спартач"!?)).
    Прав Аджоев. И говорить надо, что-то типа такого).
    "Победу гинеровцам принесли на блюдочке судьи").
    beefs
    beefs
    сегодня в 22:33
    на то и кот (судья) чтобы мыши не дремали...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 22:29
    Смешно,когда бывший футболист и действующий руководитель клуба мыслить подобными категориями.Ну ладно бы сказал,что пенальти не было,а уж про симуляцию...Спартач? Прогулял эпизод?? Был пьян???
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ blitz (раскрыть)
    сегодня в 22:29
    У человека должно быть свое мнение, а экспертов сегодня еденицы, а на соккере так вообще один
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:27
    Я когда ливерным фанам объяснял это они смеялись, что команду достаточно вскрыть левой пеной а потом рисунок игры в пользу бей беги команд, коими являются те же армейцы.
    Ну а что потом с ливером стало все помнят, вилла семь честных положила
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:26
    Абсолютно согласен, получить в раздевалку такое недоразумение на выезде считай приговор
    Charismatic
    Charismatic ответ Big krendel (раскрыть)
    сегодня в 22:25
    Не норма, когда куча судей смотрит на симуляцию на повторе и говорят что было нарушение.
    blitz
    blitz
    сегодня в 22:25
    Аджоеву стоило посмотреть послематчевый разбор спорных моментов, где уже все разложили по полочкам, что никакой симуляции не было, а был пенальти.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 22:22
    Чтобы аджоеву стало легче и спал крепким сном скажем да, аджоев прав.
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 22:20
    Симуляция это нормальное игровое явление.
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