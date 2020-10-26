Аджоев: «В моменте с пенальти была симуляция со стороны игрока ЦСКА»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями после матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА .

Понимаю, что при таком счёте тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счёт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА , а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол.