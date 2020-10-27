Живоглядов: «„Локо“ хочется проверить себя в матчах с „Баварией“»

Защитник «Локомотива» порассуждал о перспективах команды в Лиге чемпионов.

У «Локомотива» нет шансов на выход из группы? Да, таких разговоров сейчас немало. Что ж, это только подстёгивает. Я бы даже сказал, что это лучше, чем все бы говорили «Ах, такая слабая группа – „Локо“ точно должен выйти». Вот в таком случае давила бы дополнительная ответственность и невозможность подвести болельщиков. А сейчас… Нельзя сомневаться в команде до начала турнира. Всё покажет игра. В чемпионате России нас тоже все списали, а сейчас всего три очка до первого места.

«Бавария» за последние годы выиграла вообще все турниры. В команде собраны сильнейшие футболисты. Хочется проверить себя в матчах с ними. Как «Локомотив» может противостоять таким командам? За счёт единства, самоотдачи и тактики на конкретную игру. Нам нечего терять, мы должны играть в своё удовольствие и биться друг за друга, как единое целое. В футболе возможно всё. «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург» – не важно, будем делать всё, чтобы отбирать очки в каждой встрече.