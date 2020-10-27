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Аршавин: «Судьи стали лояльнее к „Спартаку“. Другие клубы так же хотят»

сегодня, 06:22

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что после заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата, арбитры стали более лояльны к «красно-белым».

Может, для «Спартака» это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит: «за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата». Во-первых, все понимали, что этого не будет сделано. А, во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят. В Испании есть выражение: недовольны всегда только проигравшие.

Ранее Аршавин также отметил, что «Спартак» по игре лидирует в таблице чемпионата России.

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Все комментарии
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 07:00
Это давно все заметили.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:59
Тянут Спартак вот и вся лояльность.
Любитель Браги
Любитель Браги
сегодня в 06:54
Безбородовщина процветает.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 06:50
Андрей,вот зря ты Испанию привел в пример !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там болелы других коианд,кроме Барсы и Реала бы посмеялись!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 06:40
А судьи кто?.....:))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:38
Если бы не потеря очков с Сочи результат сейчас был бы еще более впечатляющим.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:23
Так к Зениту они и не прекращали быть лояльными)
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