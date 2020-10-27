Аршавин: «Судьи стали лояльнее к „Спартаку“. Другие клубы так же хотят»

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сегодня, 06:22

Экс-нападающий «Зенита» выразил мнение, что после заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата, арбитры стали более лояльны к «красно-белым».

Может, для «Спартака» это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит: «за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата». Во-первых, все понимали, что этого не будет сделано. А, во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят. В Испании есть выражение: недовольны всегда только проигравшие.

Ранее Аршавин также отметил, что «Спартак» по игре лидирует в таблице чемпионата России.