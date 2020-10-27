Геркус: «ЦСКА провёл акцию устрашения в матче с „Арсеналом“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

ЦСКА , легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провёл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.

Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь, приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и всё такое же, кризисное.