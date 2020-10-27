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Геркус: «ЦСКА провёл акцию устрашения в матче с „Арсеналом“»

сегодня, 11:44

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провёл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.

Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь, приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и всё такое же, кризисное.

Я уже и не припомню, когда «Спартак» и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:53
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:51
Если возьмутся за судей по серьёзному спартак опустится на своё привычное седьмое место.
makkie
makkie ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 12:47
Арсенал и в первом тайме не выдержал темпа.
Один раз до штрафной цска добежали, а потом судорожно отбивались от атак соперника.
Настолько беззубыми пряники не были раньше!

Хотя кони сыграли круто в атаку, любо-дорого было смотреть, хоть и заклятые)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:34
Кони напугали ежей голой ж.....
Арсенал просто не выдержал темпа игры во 2 тайме...будь на его месте клуб покрепче все встало бы на свои места...
Влащич топовый конечно игрок...мотор команды...берегите его кони...без него вам будет ой как непросто...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:32
Еще 18 туров и гадать просто не вижу смысла. В зимнее ТО кто то может усилиться и выстрелить. Также на результаты любой команды могут сказаться травмы, да и вирус продолжает гулять по планете. Так что делать долговременные прогнозы не стоит. Надо двигаться от тура к туру, от матча к матчу. А весной все и узнаем.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:32
Посмотрим как всё будет в ЛЕ,тогда можно будет делать какието выводы!
particular
particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:26
Мне показалось, что до перерыва игра, как раз, шла традиционно напряжённо...
А непринуждённость пришла как продолжение игрового тонуса лидеров команды... Влашич вчера был не один в поле воин, что и сказалось на результате... Хотя, я с дивана мог что-то важное и не рассмотреть 😀
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:25
А что ему остаётся!Иначе вообще забудут!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:21
Я бы в этом матче другое отметил. ЦСКА легко и непринужденно вел игру. Показательно, что после нелепого гола Джорджевича, ЦСКА спокойно, словно играючи положил два в ответ. Именно играючи. Показали, что если надо, то еще пару положим. Это значит появилась уверенность в том, что игру можно переламывать и вести в нужном русле. Это ценное качество.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:20
А вообще,мне Зобнин Жиркова напоминате,только в молодости!!!!!!!!!!!Тоже пахарь и тоже не ноет !!!!!!!!!!!!Такие игроки просто незаменимы для любой команды!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:17
Ну а Зобнин?!!!!!!!!!!!Он как и в сборной пахал,так и в клубе продолжает,вообще без перерыва и не ноет!!!!!!!!
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 12:16
Илюху иногда правильные мысли посещают 🙂
Статус "бывшего" наполняет его мудростью и предвидением 😀
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:08
ЦСКА и Спартак никогда не будут бороться за первое место. Кто из них первый Федун уладит сам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:04, ред.
"Вызывающе свежо" - как режет слух данное определение в отношении российских футболистов. И ведь игроки ЦСКА в сборных были задействованы и в еврокубках играли. Что на это скажет господин Аршавин?
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 11:57
ну спартаку нечего делать даже в 5ке, как и зениту
ОПС
ОПС
сегодня в 11:47, ред.
Ну и ладно. Посмотрим.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:46
Радует, что Спартак и ЦСКА будут бороться за чемпионство.
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