Чалов: «Сделаем всё, чтобы стать чемпионами»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов дал комментарий после победы над «Арсеналом» (5:1) в 12-м туре РПЛ.
Самое главное — удалось добыть три очка. Нам нужно отталкиваться от своей игры. Набрали ход — и надо его поддерживать. Нужно было забить быстрый гол, чтобы они раскрылись, и получились это сделать только под конец тайма. Во втором тайме мы уже ловили их на контратаках.
Комфортно ли мне взаимодействовать с Гаичем? Да. Я первый раз в этом сезоне 90 минут. После выхода Адольфо я играл справа, и мы забили два или три мяча, так что вопрос риторический. Мне привычнее играть центрального нападающего, но и справа тоже интересно.
Мы привыкли к такому графику. Сейчас нужно отдохнуть, правильно восстановиться и подойти к следующей игре.
Что могу ответить болельщикам, скандировавшим, что мы должны быть чемпионами? Мы сделаем всё для этого.
Но думаю, что Спартак сможет всё таки дойти до финиша на первом месте, если не будут какие-то непредвиденные обстоятельства.
В итоге, отставка Семака, млны евро на трансферы у Газпрома и т.д.
Но думаю, что Спартак сможет всё таки дойти до финиша на первом месте, если не будут какие-то непредвиденные обстоятельства.
В итоге, отставка Семака, млны евро на трансферы у Газпрома и т.д.