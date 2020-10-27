Чалов: «Сделаем всё, чтобы стать чемпионами»

Нападающий ЦСКА дал комментарий после победы над «Арсеналом» (5:1) в 12-м туре РПЛ .

Самое главное — удалось добыть три очка. Нам нужно отталкиваться от своей игры. Набрали ход — и надо его поддерживать. Нужно было забить быстрый гол, чтобы они раскрылись, и получились это сделать только под конец тайма. Во втором тайме мы уже ловили их на контратаках.

Комфортно ли мне взаимодействовать с Гаичем? Да. Я первый раз в этом сезоне 90 минут. После выхода Адольфо я играл справа, и мы забили два или три мяча, так что вопрос риторический. Мне привычнее играть центрального нападающего, но и справа тоже интересно.

Мы привыкли к такому графику. Сейчас нужно отдохнуть, правильно восстановиться и подойти к следующей игре.

Что могу ответить болельщикам, скандировавшим, что мы должны быть чемпионами? Мы сделаем всё для этого.