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Чалов: «Сделаем всё, чтобы стать чемпионами»

сегодня, 01:40
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов дал комментарий после победы над «Арсеналом» (5:1) в 12-м туре РПЛ.

Самое главное — удалось добыть три очка. Нам нужно отталкиваться от своей игры. Набрали ход — и надо его поддерживать. Нужно было забить быстрый гол, чтобы они раскрылись, и получились это сделать только под конец тайма. Во втором тайме мы уже ловили их на контратаках.

Комфортно ли мне взаимодействовать с Гаичем? Да. Я первый раз в этом сезоне 90 минут. После выхода Адольфо я играл справа, и мы забили два или три мяча, так что вопрос риторический. Мне привычнее играть центрального нападающего, но и справа тоже интересно.

Мы привыкли к такому графику. Сейчас нужно отдохнуть, правильно восстановиться и подойти к следующей игре.

Что могу ответить болельщикам, скандировавшим, что мы должны быть чемпионами? Мы сделаем всё для этого.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:41, ред.
Надо хорошо постараться, чтоб области такой Спартак!
Но думаю, что Спартак сможет всё таки дойти до финиша на первом месте, если не будут какие-то непредвиденные обстоятельства.
В итоге, отставка Семака, млны евро на трансферы у Газпрома и т.д.
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