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Наумов: «Думаю, „Локомотив“ проиграет „Баварии“, но разгрома не будет»

27 октября 2020, 03:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба против «Баварии» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится — тем более после такого поражения от «Ротора». Вряд ли получится справиться с таким грандом. Думаю, «Локомотив» потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют.

Полагаю, что «Локо» выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич. Если бы сейчас команду продолжал тренировать Сёмин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с «Ювентусом», когда тактика работала и очки не удалось набрать только из-за высокого индивидуального мастерства туринцев. Думаю, если Николич так же выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут. А в команде есть кому их реализовать — это могут сделать и Антон Миранчук, и Зе Луиш. Поэтому не верю в успех, но и не жду разгрома.

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cska1948
cska1948
27 октября 2020 в 09:03
Наумов: «Думаю, „Локомотив“ проиграет „Баварии“, но разгрома не будет»
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Сомнительное утешение...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
27 октября 2020 в 07:19
Они поиздеваются как кошка с мышкой.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 октября 2020 в 06:39
Кому и 3:0 не разгром
ДСА
ДСА
27 октября 2020 в 05:35
Надежда на 0-2.
Брулин
Брулин
27 октября 2020 в 04:14
3-4 гола Локо своих получит без проблем
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