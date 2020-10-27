Кирьяков: «„Локо“ будет тяжело продержаться против лучшей команды Европы»

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сегодня, 01:59

Экс-нападающий сборной России поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Бавария» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотиву» будет тяжело продержаться в этом матче. Против «железнодорожников» выйдет однозначно лучшая команда Европы на данный момент. «Бавария» играет в супербыстрый современный футбол на огромных скоростях, имеет индивидуально сильных игроков, способных спокойно обыграть за один эпизод пару футболистов. В клубе отличный сплав молодости и опыта, в наличии все передовые технологии современного футбола. В общем, шансов у «Локо» немного, хотя история знает случаи, когда в прогнозируемых матчах побеждала не та команда, в которой все были уверены.

Кирьяков напомнил о победе «Локомотива» над «Баварией» в 1995 году. Российский клуб обыграл мюнхенцев в первом выездном матче 1/32 финала Кубка УЕФА (1:0), но затем разгромно проиграл дома (0:5) и вылетел из турнира. «Бавария» в итоге стала обладателем трофея.

Тогда тоже никто не ждал от «Локомотива» победы. Но она вошла в историю, даже при том, что в итоге пройти «Баварию» не удалось. Конечно, мюнхенцы были не так сильны, как сейчас. Но тоже обладали такими суперзвёздами, как Юрген Клинсманн, Оливер Кан и многие другие.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер подчеркнул, что команда не ставит задачу побить рекорд результативности в матче с «Локомотивом».