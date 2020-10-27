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Вильена: «В матче с „Челси“ у нас будет отличная возможность показать себя»

сегодня, 15:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Думаю, будет отличая игра и отличная возможность показать себя. Насколько тяжело играть в таком графике? Мы не думаем об этом. Мы должны быть готовы к любому матчу. Очень большую роль играет ментальная заряженность. Главное – быть в хорошем настрое. «Челси» – фаворит группы? Да, можно так сказать. Но каждая игра – отдельное событие, и мы увидим, что будет дальше.

Матчи с «Челси» и «Спартаком» – разные, мы уже не можем думать о прошлой игре. Все мысли только о предстоящем матче.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:59
Локо в рпл не могут себя показать!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:54
Да уж покажите "товар лицом" где где, а на таких играх это как нельзя кстати....(скауты не дремлят...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:52
Дерзайте и побеждайте...
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