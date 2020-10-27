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Мусаев: «Матч с „Челси“ — большое событие для „Краснодара“»

сегодня, 15:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Для нашего клуба, которому 12 лет, и для всего города — это большое событие: первая домашняя игра группового этапа Лиги Чемпионов с топ-клубом. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов и многие другие еврокубковые турниры. С нетерпением ждем игры.

Состояние команды? У каждой команды есть свои проблемы: у кого-то психологические, у кого-то физические, у кого-то проблемы с составом. Я бы не искал здесь что-то общего. Мы не должны разделять игры чемпионата и Лиги чемпионов. У нас одна цель — идти от игры к игре. Мы подходим максимально к каждому матчу. «Спартак» уже в прошлом, и теперь мы попытаемся отдать все силы в матче с «Челси», чтобы добиться максимального результата.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Zola (раскрыть)
сегодня в 16:12
Всех бычат! 😉🤣
Zola
Zola ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:09
Кого это всех устроит ничья?
Zola
Zola
сегодня в 16:08
Для города и его жителей.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:55
Шансов конечно немного, но главное , чтобы не посыпались и бились до конца. Ведь после шести туров может и разницу мячей считать придется.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 15:42
Большое событие для Краснодара и твоей отставки))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:41
Ничья быков всех устроит!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:34
Ну что, Мурад...все правильно...думаю и надеюсь, что все наши болельщики следят за выступлением Быков в ЛЧ (как никак а ведь это первое их появление в главном турнире Европы).... первый круг прошел для нашего клуба считаю очень не плохо (взяли одно очко в гостях у “Ренна”).... а теперь пригласилина свою шикарную арену лондонский “Челси”. ....единственное, очень жаль, что пандемия не позволит забить стадион, ведь город заслужил лицезреть звезд мирового футбола вживую....Удачи КРАСНОДАР!!!!!...покажите на что вы способны!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:29
Если ещё и победить то будет супер событие.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:26
С Челси всё ясно.
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