Мусаев: «Матч с „Челси“ — большое событие для „Краснодара“»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Для нашего клуба, которому 12 лет, и для всего города — это большое событие: первая домашняя игра группового этапа Лиги Чемпионов с топ-клубом. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов и многие другие еврокубковые турниры. С нетерпением ждем игры.

Состояние команды? У каждой команды есть свои проблемы: у кого-то психологические, у кого-то физические, у кого-то проблемы с составом. Я бы не искал здесь что-то общего. Мы не должны разделять игры чемпионата и Лиги чемпионов. У нас одна цель — идти от игры к игре. Мы подходим максимально к каждому матчу. «Спартак» уже в прошлом, и теперь мы попытаемся отдать все силы в матче с «Челси», чтобы добиться максимального результата.