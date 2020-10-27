Сафонов — о матче «Локо» в ЛЧ: «Немцы прагматичны. Распыляться не будут»

Агент Алексей Сафонов порассуждал о предстоящем матче «Локомотива» с «Баварией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нет, сегодня 2:8 не увидим. «Бавария» играет через два дня на третий. Немцы прагматичны. Распыляться не будут. Это же машина: чем меньше сил потратят, тем лучше. Учитывая плотный график в чемпионате Германии.

Флик выделил Смолова и Эдера? В Баварии любой игрок уровнем выше нашего. А Флик так сказал в дань уважения, что смотрели и изучали.

Мне нравится Дэвис. Он же канадец, да? Это показывает, что грамотная скаутская служба в экзотичных футбольных странах. В «Баварии» уровень запредельный: там по блату никто не играет.