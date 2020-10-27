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Сафонов — о матче «Локо» в ЛЧ: «Немцы прагматичны. Распыляться не будут»

сегодня, 15:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Агент Алексей Сафонов порассуждал о предстоящем матче «Локомотива» с «Баварией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нет, сегодня 2:8 не увидим. «Бавария» играет через два дня на третий. Немцы прагматичны. Распыляться не будут. Это же машина: чем меньше сил потратят, тем лучше. Учитывая плотный график в чемпионате Германии.

Флик выделил Смолова и Эдера? В Баварии любой игрок уровнем выше нашего. А Флик так сказал в дань уважения, что смотрели и изучали.

Мне нравится Дэвис. Он же канадец, да? Это показывает, что грамотная скаутская служба в экзотичных футбольных странах. В «Баварии» уровень запредельный: там по блату никто не играет.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:21, ред.
Посмотрел результаты 10 последних игр Баварии. Только в трех из них баварцами было забито менее 3 мячей. Финал Лиги Чемпионов и Суперкубок и несчастный случай с Хоффенхаймом. Если вынести их за скобки, Бавария забивает где-то в среднем 4 мяча за игру. Вот он, хваленый немецкий прагматизм.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:14
Если выпустят молодых, те с удовольствием пораспыляются не жалея ни сил, ни Локо.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 15:13
Немцы скорее всего не дадут шансов даже на ничью
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