Кривохарченко: «У „Баварии“ эмоциональная яма, которой нужно пользоваться»

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко рассказал о слабых местах «Баварии» накануне встречи мюнхенской команды с «Локомотивом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

У каждой команды есть слабые места. Другой вопрос, что нужно уметь ими пользоваться. Когда «Бавария» в хорошей физической форме, она эти слабые места настолько здорово закрывает сильными, что воспользоваться ими крайне тяжело или вообще невозможно. Команда играет в постоянный высокий прессинг или контрпрессинг с высокой линией обороны. Соперники это прекрасно знают и пытаются использовать пространство за спинами защитников. Не все из них по-настоящему скоростные и от кого-то можно убежать. Если правильно открываться, если делать правильные передачи, то даже соперники типа «Фрайбурга» могут создавать «Баварии» проблемы.

Если рассуждать о шансах «Локомотива», можно вспомнить, что многие немецкие эксперты высокого уровня, бывшие футболисты, ожидают эмоционального спада у «Баварии» в ноябре. Первые матчи нового сезона команда провела на эмоциональной волне от прошлых побед. Бывшие футболисты говорят, что невозможно находиться на подъеме постоянно. Так что, вполне возможно, у «Баварии» будет эмоциональная яма, которой нужно пользоваться.

Нельзя быть наивными. Не нужно играть с «Баварией» от себя, в атакующей манере. «Барселона» по-другому играть не может и получила 2:8, хотя «Бавария» могла забить больше. «Шальке» тоже попытался сыграть от себя, а дальше просто начал разваливаться на глазах. Сказались накопившиеся проблемы, футболисты уже давным-давно потеряли уверенность, и сложилось впечатление, что в этом матче просто махнули на все рукой.