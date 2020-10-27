Сенников: «Если „Локомотив“ возьмет любые очки, то это будет удачно»

Бывший защитник «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба против «Баварии» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Жду, что «Локомотив» сыграет достойно. После неудачного матча в чемпионате хочется, чтобы «Локо» реабилитировался. Но мы сами понимаем, какой соперник. «Бавария» — действующий победитель Лиги чемпионов, в составе которой выступают лучше футболисты мира. «Локомотиву» же нужно найти их слабые стороны. Это Лига чемпионов, здесь все возможно. Самое главное — настрой.

Хочется, чтобы «Локомотив» забил. Думаю, что это было бы праздником для болельщиков. Потому что даже проиграв, но забив такой сильной команде, это будет относительный успех. Понятно, что никто не хочет проигрывать и все нацелены на положительный результат. О победе думать нужно, чего бояться-то? И если «Локомотив» возьмет любые очки, то это будет удачно. Однако про победу думать сложно, хотя не так давно «Ростов» обыгрывал мюнхенцев, так что все может быть. Поэтому гол, ничья, победа — все пойдет в копилку.