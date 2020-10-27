Пирло: «„Барселона“ сильна, за неё играют великие чемпионы»

Наставник «Ювентуса» готовится к матчу против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Барселона» сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси — по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер.

Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов. Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать.