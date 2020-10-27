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Пирло: «„Барселона“ сильна, за неё играют великие чемпионы»

сегодня, 21:17
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло готовится к матчу против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Барселона» сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси — по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер.

Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов. Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:24
Они уже ушли: ХавИньеста, Пуйоль и т.д.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:22
Разговоры ни о чём, важен результат...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:21
Да, надеемся что завтра Барса покажет чемпионскую игру.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:18
Играют не чемпионы, играет - команда...
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