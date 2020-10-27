Фавр: «„Зенит“ — опасная команда, Дзюба — серьёзный нападающий»

Наставник «Боруссии» Д дал комментарий накануне матча против «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Зенит» — опасная команда. В матче с «Брюгге» они создали очень много моментов, должны были побеждать. Дзюба — серьезный нападающий, очень высокий и габаритный. И он очень юркий перед воротами соперника. Опасны и другие футболисты «Зенита» — центральные полузащитники очень быстрые, забегают в штрафную площадку соперника и создают таким образом моменты.

Нужно сыграть на высшем уровне, выложиться по-максимуму. Считаю, «Зениту» не повезло в игре с «Брюгге», они не реализовали много опасных моментов. «Зенит» — опасная и серьезная команда. Пересмотрел несколько видеозаписей их матчей. Нам придется применять прессинг, грамотно строить игру, контролировать мяч и в нужный момент рисковать, выбегая вперед. Нужно сыграть очень грамотно.