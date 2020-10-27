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Фавр: «„Зенит“ — опасная команда, Дзюба — серьёзный нападающий»

сегодня, 20:19
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Боруссии» Д Люсьен Фавр дал комментарий накануне матча против «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Зенит» — опасная команда. В матче с «Брюгге» они создали очень много моментов, должны были побеждать. Дзюба — серьезный нападающий, очень высокий и габаритный. И он очень юркий перед воротами соперника. Опасны и другие футболисты «Зенита» — центральные полузащитники очень быстрые, забегают в штрафную площадку соперника и создают таким образом моменты.

Нужно сыграть на высшем уровне, выложиться по-максимуму. Считаю, «Зениту» не повезло в игре с «Брюгге», они не реализовали много опасных моментов. «Зенит» — опасная и серьезная команда. Пересмотрел несколько видеозаписей их матчей. Нам придется применять прессинг, грамотно строить игру, контролировать мяч и в нужный момент рисковать, выбегая вперед. Нужно сыграть очень грамотно.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:40
Зенит просто размажут.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:30
Ахахах! Вот это подкол от Фавра.
holms918
holms918
сегодня в 20:29
Спасибо за информацию, даже отлегло на душе.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 20:27
Дзюба — серьёзный нападающий
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1211852/favr-lyusen-dzyuba-artyom
Ага, главное спиной не поворачиваться аххах
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:19
Сейчас это уставший нападающий
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