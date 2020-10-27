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Данило: «Мы хотим победить „Барселону“, должны быть сконцентрированы»

сегодня, 16:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением об игре своей команды накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны»

Я чувствую себя хорошо в нынешнем стиле игры «Юве». Не испытываю никаких трудностей. Не знаю, что будет завтра, но я готов сделать все, что в моих силах. Мы должны двигаться быстро и быть сосредоточенными. Мы на правильном пути.

Мы хотим победить «Барселону», должны быть сконцентрированы.

Отсутствие Роналду? Любая команда будет скучать по такому игроку, как Криштиану. Но мы верим во всех игроков. У нас есть люди, которые хотят показать хорошее выступление.

Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
h8you
h8you
сегодня в 17:10
сложно будет,команда очень сырая и много лидеров травмированы
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:53
Сыграйте как Хетафе или Реал, и выиграйте эту Барсу!!!
Пусть Ювентус победит!!!
А Роналду уже точно не сыграет?
drug01
drug01
сегодня в 16:51
Играть смелее и всё будет хорошо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:49
а вы в одинаковых условиях))) да и пенальтист ваш болен)))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:40
Шансы есть обыграть Барселону.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:40
Если будете играть так, как последние матчи, то кранты вам...
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