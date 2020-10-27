Данило: «Мы хотим победить „Барселону“, должны быть сконцентрированы»

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением об игре своей команды накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны»

Я чувствую себя хорошо в нынешнем стиле игры «Юве». Не испытываю никаких трудностей. Не знаю, что будет завтра, но я готов сделать все, что в моих силах. Мы должны двигаться быстро и быть сосредоточенными. Мы на правильном пути.

Мы хотим победить «Барселону», должны быть сконцентрированы.

Отсутствие Роналду? Любая команда будет скучать по такому игроку, как Криштиану. Но мы верим во всех игроков. У нас есть люди, которые хотят показать хорошее выступление.