Дилейни: «Сегодня изучим тактику „Зенита“»

Полузащитник «Боруссии» Д рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в Лиге чемпионов.

Нам нужно перестроиться на игру Лиги чемпионов. Это другой турнир. Мне немного известно о «Зените». Вчера у нас был заслуженный выходной. Сегодня у нас будет тактика, после которой мне будет известно о сопернике гораздо больше.

В начале сложно привыкать к такому графику. Но чем больше играешь, тем больше привыкаешь. В принципе, для всех это здорово — постоянно играть. Да, тяжело в психологическом плане. Но мне такой график доставляет удовольствие. Несмотря на то, что у меня всегда болят кости.