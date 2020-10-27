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Дилейни: «Сегодня изучим тактику „Зенита“»

сегодня, 19:16
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Полузащитник «Боруссии» Д Томас Дилейни рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в Лиге чемпионов.

Нам нужно перестроиться на игру Лиги чемпионов. Это другой турнир. Мне немного известно о «Зените». Вчера у нас был заслуженный выходной. Сегодня у нас будет тактика, после которой мне будет известно о сопернике гораздо больше.

В начале сложно привыкать к такому графику. Но чем больше играешь, тем больше привыкаешь. В принципе, для всех это здорово — постоянно играть. Да, тяжело в психологическом плане. Но мне такой график доставляет удовольствие. Несмотря на то, что у меня всегда болят кости.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 20:42
Сэкономлю вам время - навесы. Навесы слева, навесы справа. Были бы возможны навесы из центра - были бы и оттуда. Собственно, всё.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:26
Он другие команды РПЛ даже не назовёт.
Эта наша общая беда независимо от клубных дел.
Boxert
Boxert ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 20:11
После беспредела безбородова в матче Краснодар-Свиньи, разговор про судей просто не корректен.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:01
Заснув на этом занятии Томас ничего не потеряет.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 20:00
Тактика простая. Проход по флангу и навес на Дзюбу(((
порт
порт
сегодня в 19:58
Ракицкий бьёт на Дзюбу, а там как получится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:57
Зюбу изучите,очень загадочный товарищь!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:56
Короче урока про тактику соперника у него еще не было))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 19:56
А что ее изучать - "бей-беги"!)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:51
Битва тренеров
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:51
Тактика называется: Пас на дерево))
12й игрок
12й игрок
сегодня в 19:51
Было бы че изучать. Богданычу надо удивить всех и рискнуть сыграть низом
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
сегодня в 19:46
Тактика Зенита - покупать судей, она работает только в РПЛ
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:45
Для этого хватит и 10 секунд в подтрибунном помещении перед выходом на поле - "пацаны, они там чисто не деревяху вешают"
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 19:42
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 19:41
    странно как то, не знать *лучший* клуб восточной европы...
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    сегодня в 19:40, ред.
    Сейчас изучат тактику Зенита и все пропал Зенит.
    Digger88
    Digger88
    сегодня в 19:40
    Зениту то же про свою тактику немного известно.
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:35
      nubom
      nubom
      сегодня в 19:34
      В основе тактического построения Зенита лежит схема 2+2=5...
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      сегодня в 19:30
      Потроллил просто вот и все!
      Дзюба? Не не знаю!!!

      Мне немного известно о «Зените». Ясно все!!!! хахахахах
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ Legend 6 (раскрыть)
      сегодня в 19:28
      Ширь пырь бей беги!!!
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 19:28
      Не понимаю, что они собираются изучать, деревянного дзюбу чтоли.
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      сегодня в 19:26
      Дилейни: «Сегодня изучим тактику „Зенита“»


      хахахах Насмешил!!!

      Семак - Тактика?7 не не знаю!!

      Какая тактика???? ау))) навес на дерево всю игру у то и вся тактика)))
      particular
      particular
      сегодня в 19:25
      Действительно, - не заморачивайтесь...
      Тактика не хитрая, так что одного дня, вполне, достаточно 😉
      breezcool
      breezcool
      сегодня в 19:24
      Не надо так торопиться,за пару часов до матча времени хватит.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 19:24
      не торопись))для этого нужны годы))))))))))))))))
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 19:23
      "Мне немного известно о Зените"...
      Все, что нужно знать об известности Зенита в Европе...
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 19:20
      Ребяты, узбагойтесь. Там тактика бей-беги.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 19:18
      "Дзюбол". Слышали?
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