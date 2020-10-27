Дилейни: «Сегодня изучим тактику „Зенита“»

Полузащитник «Боруссии» Д Томас Дилейни рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в Лиге чемпионов.
Нам нужно перестроиться на игру Лиги чемпионов. Это другой турнир. Мне немного известно о «Зените». Вчера у нас был заслуженный выходной. Сегодня у нас будет тактика, после которой мне будет известно о сопернике гораздо больше.
В начале сложно привыкать к такому графику. Но чем больше играешь, тем больше привыкаешь. В принципе, для всех это здорово — постоянно играть. Да, тяжело в психологическом плане. Но мне такой график доставляет удовольствие. Несмотря на то, что у меня всегда болят кости.
Эта наша общая беда независимо от клубных дел.
Эта наша общая беда независимо от клубных дел.
Дзюба? Не не знаю!!!
Мне немного известно о «Зените». Ясно все!!!! хахахахах
Дзюба? Не не знаю!!!
Мне немного известно о «Зените». Ясно все!!!! хахахахах
хахахах Насмешил!!!
Семак - Тактика?7 не не знаю!!
Какая тактика???? ау))) навес на дерево всю игру у то и вся тактика)))
хахахах Насмешил!!!
Семак - Тактика?7 не не знаю!!
Какая тактика???? ау))) навес на дерево всю игру у то и вся тактика)))
Тактика не хитрая, так что одного дня, вполне, достаточно 😉
Тактика не хитрая, так что одного дня, вполне, достаточно 😉
Все, что нужно знать об известности Зенита в Европе...
Все, что нужно знать об известности Зенита в Европе...