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Блинд: «Чувствую себя хорошо, я стал сильнее»

сегодня, 18:09

Защитник «Аякса» Дейли Блинд рассказал о своем здоровье. Недавно из-за проблем с сердцем футболист не смог доиграть товарищеский матч.

Чувствую себя хорошо, я стал сильнее. Рад снова быть здесь. Это не пустяк, надо пережить это психологически. Думаю, отчасти это стало следствием дел в клубе и на домашнем фронте. Сейчас у меня положительная тенденция: хорошо чувствую себя и физически, и психологически.

В декабре 2019 года врачи выявили у Блинда воспаление сердечной мышцы. Голландец мог завершить карьеру футболиста.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:28
Теперь его дорого не продашь.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:10
это только радует!
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