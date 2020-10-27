Блинд: «Чувствую себя хорошо, я стал сильнее»

Защитник «Аякса» рассказал о своем здоровье. Недавно из-за проблем с сердцем футболист не смог доиграть товарищеский матч.

Чувствую себя хорошо, я стал сильнее. Рад снова быть здесь. Это не пустяк, надо пережить это психологически. Думаю, отчасти это стало следствием дел в клубе и на домашнем фронте. Сейчас у меня положительная тенденция: хорошо чувствую себя и физически, и психологически.