Блинд: «Чувствую себя хорошо, я стал сильнее»

Защитник «Аякса» Дейли Блинд рассказал о своем здоровье. Недавно из-за проблем с сердцем футболист не смог доиграть товарищеский матч.
Чувствую себя хорошо, я стал сильнее. Рад снова быть здесь. Это не пустяк, надо пережить это психологически. Думаю, отчасти это стало следствием дел в клубе и на домашнем фронте. Сейчас у меня положительная тенденция: хорошо чувствую себя и физически, и психологически.
В декабре 2019 года врачи выявили у Блинда воспаление сердечной мышцы. Голландец мог завершить карьеру футболиста.