Защитник «Баварии» пока не готов продлить контракт с мюнхенским клубом.

Сообщается, что 28-летний футболист уже в третий раз отказался принимать предложенные ему условия.

Our Story: the third round of negotiations about a new contract for @David_Alaba failed! @FCBayern @sportbild