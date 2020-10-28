Уилшир: «Испания, Германия или МЛС были бы отличными вариантами для меня»

Полузащитник , который в данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал о планах на будущее.

Думаю, Испания, Германия или МЛС были бы отличными вариантами для меня.

Я часто смотрю испанский чемпионат, всегда думал попробовать себя там. Мне нравится Ла Лига, там игра более техничная, чем в Англии. Думаю, я бы мог себя проявить там.

Хочу играть за команду, где я буду претендовать на основу. Просто хочу играть, вернуться к тому, чтобы проводить по 25-30 матчей за сезон, вернуть уверенность и улыбку на лице.