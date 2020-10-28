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Уилшир: «Испания, Германия или МЛС были бы отличными вариантами для меня»

сегодня, 12:55

Полузащитник Джек Уилшир, который в данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал о планах на будущее.

Думаю, Испания, Германия или МЛС были бы отличными вариантами для меня.

Я часто смотрю испанский чемпионат, всегда думал попробовать себя там. Мне нравится Ла Лига, там игра более техничная, чем в Англии. Думаю, я бы мог себя проявить там.

Хочу играть за команду, где я буду претендовать на основу. Просто хочу играть, вернуться к тому, чтобы проводить по 25-30 матчей за сезон, вернуть уверенность и улыбку на лице.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:30
Попробуй себя в рпл!😉
FROBI
FROBI
сегодня в 13:09
Из АПЛ в Испанию... это к Симеоне, выжигать газон )
Footbolista
Footbolista ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:04
Вряд ли...Зенит сейчас ждет оптимизация расходов...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:03
Напрягаться уже не хочет.
sv_1969
sv_1969 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 13:03
Можно и в Зенит!Они любят инвалидов подбирать!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:58
Езжай в Америку...там сейчас интересно.....
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