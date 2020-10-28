Зума: «„Челси“ постепенно находит баланс в защитной линии»

Защитник «Челси» поделился мнением об игре своей команды накануне матча с «Краснодаром» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наши последние результаты показывают, что баланс в защитной линии мы постепенно находим. В межсезонье в «Челси» пришло много новых футболистов, с которыми нужно как можно быстрее найти взаимопонимание. Постепенно мы его находим. Думаю, мы будем добавлять и в атакующей линии, и победы к нам обязательно придут.