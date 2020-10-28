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Зума: «„Челси“ постепенно находит баланс в защитной линии»

сегодня, 12:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:55 Не начался

Защитник «Челси» Курт Зума поделился мнением об игре своей команды накануне матча с «Краснодаром» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наши последние результаты показывают, что баланс в защитной линии мы постепенно находим. В межсезонье в «Челси» пришло много новых футболистов, с которыми нужно как можно быстрее найти взаимопонимание. Постепенно мы его находим. Думаю, мы будем добавлять и в атакующей линии, и победы к нам обязательно придут.

Ранее о предстоящем матче с «Краснодаром» высказался главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:04
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STVA 1
STVA 1
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Это хорошо.. Но есть ли тебе место
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
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