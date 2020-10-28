РФС отстранит от работы арбитров Безбородова и Левникова

Арбитры Владислав Безбородов и Кирилл Левников будут отстранены от работы. Судьи обслуживали матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом сообщили источники в РФС, знакомые с ситуацией.
Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьёзные санкции.
Формально, судьи могли принимать решения в пользу спартака в спорных эпизодах. На практике же, все спорные эпизоды трактовались в пользу спартака, так как был любимый спартачами занос:
Формально, судьи могли принимать решения в пользу спартака в спорных эпизодах. На практике же, все спорные эпизоды трактовались в пользу спартака, так как был любимый спартачами занос:
Открыли ящик Пандорры? Теперь пожинайте. Всем полиграфов хватит, хороших и разных )
Открыли ящик Пандорры? Теперь пожинайте. Всем полиграфов хватит, хороших и разных )
"Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры."
"Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным."
Они там обкурились газом что ли в своем РФС? То есть действовать в соответствии с правилами - это необъективно? Продались бакланам с потрохами.
"Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры."
"Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным."
Они там обкурились газом что ли в своем РФС? То есть действовать в соответствии с правилами - это необъективно? Продались бакланам с потрохами.
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Они хотя бы с формулировкой разобрались для начала... источники :)))
Или нужно было удалить Зобнина на 2-й минуте, поставить пенальти в ворота Спартака на 14-й и 30-й минутах, а в довершение не засчитать два чистых гола гостей?
Клоунада!
__________________________________
Они хотя бы с формулировкой разобрались для начала... источники :)))
Или нужно было удалить Зобнина на 2-й минуте, поставить пенальти в ворота Спартака на 14-й и 30-й минутах, а в довершение не засчитать два чистых гола гостей?
Клоунада!
казарцев уже судит матч РПЛ,а к этим претензий нет,но мы их накажем
казарцев уже судит матч РПЛ,а к этим претензий нет,но мы их накажем
Как говорил этот главный враг Российского футбола , да и всего СПОРТА - футбол это деньги , это уже не спорт , а источник доходов Мутковцев , Дюковых и Медведевых !
Как говорил этот главный враг Российского футбола , да и всего СПОРТА - футбол это деньги , это уже не спорт , а источник доходов Мутковцев , Дюковых и Медведевых !