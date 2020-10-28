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РФС отстранит от работы арбитров Безбородова и Левникова

сегодня, 17:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Арбитры Владислав Безбородов и Кирилл Левников будут отстранены от работы. Судьи обслуживали матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом сообщили источники в РФС, знакомые с ситуацией.

Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьёзные санкции.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:57
такая формулировка просто невозможна !
Брулин
Брулин
сегодня в 17:57
Кажется, я понял что происходит. Спартак на первом месте с отрывом, питерцы организовали травлю, чтобы всем стало понятно, как нужно судить (спойлер: не объективно, как в матче Краснодар-Спартак, а убивать красно-белых).
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 17:49
Разогнать этот РФС с его мутными трактовками!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:48
Чета тут больно лицемерная публика подобралась, не понимающая формулировку.
Формально, судьи могли принимать решения в пользу спартака в спорных эпизодах. На практике же, все спорные эпизоды трактовались в пользу спартака, так как был любимый спартачами занос:
Mяyчeло
Mяyчeло ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
сегодня в 17:46
челик. победа была по делу. сколько не читаю, про отвратительное судейство с особой рьяностью пишут бомжи, которые сами на плаву только и только благодаря людей в черном XDD да вы с вашим руководством. главное на зенит ссытесь что то подавать, или на Рубин)) хайп ведь вам нужен))
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 17:45
Зачем глупый вопрос задаешь?Поди и образование есть.Только улыбает--столько матчей гораздо более корявых прошли.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ yasukuni (раскрыть)
сегодня в 17:43
Челик, пересмотри матч пожалуйста . А то все видели отвратительное судейство , но вы нет . Победа глаза замылила. Только сами не нойте , когда в ваши ворота такие залетать будут .
Zak11
Zak11
сегодня в 17:43
Я отказываюсь понимать эту трактовку. Они что там всех за идиотов держат?
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 17:41
Я не понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хоть убейте!!!!!!!!!!!!Значит отработали они без притензий,но ..... все равно надо отстранить!!!!!!!!!!!!Это как?!!!!!!!!!Что вообще происходит?!!!!))))))))))))
FROBI
FROBI ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 17:41
И правильно. Зачем они? Просто будут кидать "орёл-решка" ) Так справедливее.
yasukuni
yasukuni ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
сегодня в 17:40
Гол ПОСЛЕ свистка? Предлагаю быкам новую тактику игры: во время перерыва наколотить в пустые ворота десять штук, никто не сумеет отыграться. А что? Всего лишь после свистка.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Sanches65 (раскрыть)
сегодня в 17:39
Поболей конечно за Челси . У тебя не велик выбор , за кого болеть в Еврокубках ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:39
Скоро судей не останется!
FROBI
FROBI ответ Мяучело (раскрыть)
сегодня в 17:39
Я садовник, для которого оба фрукта какой хрен разница...
Открыли ящик Пандорры? Теперь пожинайте. Всем полиграфов хватит, хороших и разных )
Мяучело
Мяучело ответ Анд-м (раскрыть)
сегодня в 17:39
а с какого это крена? ноют по поводу гола? так давайте его засчитаем. 2-3. и что?
yasukuni
yasukuni ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 17:39
Совершенно верно! Судить следует не по правилам, а по Дюкову!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 17:38
По идее нужно было зачитывать гол Краснодара или не засчитывать гол Спартака. Ну и желтую , за рассечение . Тогда все было бы справедливо
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:37
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 17:36
    А полиграф? Или на полиграф судей только после нытья спартака загоняют?
    Мяучело
    Мяучело ответ FROBI (раскрыть)
    сегодня в 17:36
    а ты вишенка или яблочко?
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:35
    Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры.
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    Они хотя бы с формулировкой разобрались для начала... источники :)))
    Или нужно было удалить Зобнина на 2-й минуте, поставить пенальти в ворота Спартака на 14-й и 30-й минутах, а в довершение не засчитать два чистых гола гостей?

    Клоунада!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 17:35
    как это понять претензий нет, но судейство было не обьективным
    казарцев уже судит матч РПЛ,а к этим претензий нет,но мы их накажем
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 17:33
    Газпромовская орава, нашла претензии к судейству там, где их НЕТ!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 17:32
    Старая гвардия Мешков и Вилков остаются !!! ))))))
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 17:30
    Роботы за литр синтетического масла и не такое могут отчебучить! :)))
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 17:29
    Скоро только газпромовские судьи останутся: Вилков, Иванов, Мешков, Кукуян, Казарцев и Турбин) лишь в таком случае Зенит сможет отстоять своё липовое золото)
    Sanches65
    Sanches65
    сегодня в 17:29
    Т.е. судить Спартак правильно, это не правильно. Цирк кокой то. Надеюсь сегодня Челси закатает тушёнку по самое не хочу.
    Мяучело
    Мяучело
    сегодня в 17:28, ред.
    кстати,когда в том году зенит добыл победу после гола и нарушения в центре поля,почему не было слышно краснодар? хозяева ваши не дали рот открыть? и почему хашиг и ко подают эти жалобы так, как будто они лично претензии подают на Спартак, а не на судейство? что за озлобленность? где был арям и хашиг после игры с рубином, и что он потом сказал?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 17:28
    Тем временем регулярно грубо косячащий Вилков все еще в деле
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 17:28
    РФПЛ пора распускать, Мутковщина окончательно убила футбол !
    Как говорил этот главный враг Российского футбола , да и всего СПОРТА - футбол это деньги , это уже не спорт , а источник доходов Мутковцев , Дюковых и Медведевых !
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