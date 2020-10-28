РФС отстранит от работы арбитров Безбородова и Левникова

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сегодня, 17:07

Арбитры Владислав Безбородов и Кирилл Левников будут отстранены от работы. Судьи обслуживали матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом сообщили источники в РФС , знакомые с ситуацией.