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Мешков рассудит матч «Спартак» — «Ростов»

сегодня, 16:31

Российский футбольный союз в официальном телеграм-канале опубликовал имена судей, которые получили назначения на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

31 октября

«Рубин» — «Арсенал»: судья – Василий Казарцев; VAR – Евгений Турбин.

«Спартак» — «Ростов»: судья – Виталий Мешков; VAR – Павел Шадыханов.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой.

«Сочи» — «Локомотив»: судья – Станислав Васильев; VAR – Сергей Лапочкин.

1 ноября

«Уфа» — «Урал»: судья – Владимир Москалёв; VAR – Василий Казарцев.

«Химки» — «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов.

«Ротор» — ЦСКА: судья – Павел Кукуян; VAR – Николай Волошин.

«Тамбов» — «Динамо»: судья – Сергей Карасёв; VAR – Игорь Панин.

Центральный матч прошлого тура РПЛ судил Владислав Безбородов.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:53
Хороший судья.Человекисиостаткамиинтелекта).
yasukuni
yasukuni ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 17:51
Именно! Говорить, что Вилков-Мешков будут подсуживать Спартаку может только шизофреник.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 17:45
И чистый гол отменить , если будет )
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:40
А на ВАРе стало быть Вилков? Сладкая бакланская парочка аххах.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 17:31
Мешков поставлен перед сложным выбором- Миллер, имеющий 100 процентное влияние на РФС, и ФИФА, на которое Миллер тоже имеет совсем не маленькое влияние.
Как тут устоять перед искушением ? Каким бы ни был сам Мешков, не поддаться основному инстинкту ( а это совсем не то, о чем идет речь в одноименном фильме, а голод ) будет очень сложно. Ожидаем исполнения миллеровских команд судьям, которые развратили до невозможности Зенит, в чем мы сможем убедиться ещё раз сегодня. И всё же Спартак победит 3:1, ибо футбол не карманный бильярд чиновников в высоких кабинетах.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 17:23
Ждём опять убийства Ростова.
RIR68
RIR68
сегодня в 17:20
скоро спартак судить будет некому)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:58
Спартак имеет фору в два мяча у них Мешков.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 16:55
У Зенита Иванов на ВАРе) ну хотя Химки они только если с помощью судьи обыграют, их можно понять)
drug01
drug01
сегодня в 16:54
Карпин ждёт Мешкова в гости!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:50
Мешков заряженный выйдет на поле, его задача назначить пенальти в ворота Ростова, удалить одного из ростовчан и при необходимости удалить ещё одного и обязательно Карпина.
particular
particular
сегодня в 16:48
Получение назначения - это, как принять в руки индульгенцию и через свисток безгрешно нести хаос и сеять смуту..:)
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:44
В настоящий момент категорию ФИФА имеют следующие российские арбитры: Владислав Безбородов, Михаил Вилков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Виталий Мешков.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 16:39, ред.
Вилкова берегут на более важный матч Зенита? Или с Химками питерцы собираются справиться сами?
Ах, ну да там же матч с Краснодаром следующий...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:39
Оо, у нас Кукуян!
FROBI
FROBI
сегодня в 16:35
Причём тур-то 13-й!!! Кто потом будет сниматься - СМ или Ростов? )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:32
Мешкову больше всех не повезло.
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