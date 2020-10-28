Мешков рассудит матч «Спартак» — «Ростов»

Российский футбольный союз в официальном телеграм-канале опубликовал имена судей, которые получили назначения на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
31 октября
«Рубин» — «Арсенал»: судья – Василий Казарцев; VAR – Евгений Турбин.
«Спартак» — «Ростов»: судья – Виталий Мешков; VAR – Павел Шадыханов.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой.
«Сочи» — «Локомотив»: судья – Станислав Васильев; VAR – Сергей Лапочкин.
1 ноября
«Уфа» — «Урал»: судья – Владимир Москалёв; VAR – Василий Казарцев.
«Химки» — «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов.
«Ротор» — ЦСКА: судья – Павел Кукуян; VAR – Николай Волошин.
«Тамбов» — «Динамо»: судья – Сергей Карасёв; VAR – Игорь Панин.
Центральный матч прошлого тура РПЛ судил Владислав Безбородов.
Как тут устоять перед искушением ? Каким бы ни был сам Мешков, не поддаться основному инстинкту ( а это совсем не то, о чем идет речь в одноименном фильме, а голод ) будет очень сложно. Ожидаем исполнения миллеровских команд судьям, которые развратили до невозможности Зенит, в чем мы сможем убедиться ещё раз сегодня. И всё же Спартак победит 3:1, ибо футбол не карманный бильярд чиновников в высоких кабинетах.
Как тут устоять перед искушением ? Каким бы ни был сам Мешков, не поддаться основному инстинкту ( а это совсем не то, о чем идет речь в одноименном фильме, а голод ) будет очень сложно. Ожидаем исполнения миллеровских команд судьям, которые развратили до невозможности Зенит, в чем мы сможем убедиться ещё раз сегодня. И всё же Спартак победит 3:1, ибо футбол не карманный бильярд чиновников в высоких кабинетах.
Ах, ну да там же матч с Краснодаром следующий...
Ах, ну да там же матч с Краснодаром следующий...