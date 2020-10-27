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Рассказов о фоле на Зайнутдинове: «Смотрите эпизод полностью и в динамике»

сегодня, 02:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Арсенала» Николай Рассказов в комментариях инстаграма прокомментировал эпизод с пенальти в ворота тульского клуба в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:5).

Фол был зафиксирован после контакта Рассказова с хавбеком армейцев Бактиором Зайнутдиновым.

Смотрите эпизод полностью и в динамике. Не один повтор. Человек на поле говорил, что ему на ногу наступили.

Судье надо показывать несколько повторов, чтобы он мог понять, какая ситуация на поле, а не просто чирк бутс об ногу. Упал он не из-за этого, и баланс он не теряет в данном моменте. Они нам говорят, что в игре есть разные ситуации. В одном моменте есть нарушение, а следующий эпизод наоборот.

Могла ли бы игра сложиться иначе, если бы не пенальти? Всё возможно! Это футбол. Один эпизод решает судьбу игрока, команды или тренера.

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David Young
David Young
сегодня в 02:25
Спорные пенальти - обычное дело, к сожалению.
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