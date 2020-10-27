Рассказов о фоле на Зайнутдинове: «Смотрите эпизод полностью и в динамике»

Защитник «Арсенала» в комментариях инстаграма прокомментировал эпизод с пенальти в ворота тульского клуба в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:5).

Фол был зафиксирован после контакта Рассказова с хавбеком армейцев .

Смотрите эпизод полностью и в динамике. Не один повтор. Человек на поле говорил, что ему на ногу наступили.

Судье надо показывать несколько повторов, чтобы он мог понять, какая ситуация на поле, а не просто чирк бутс об ногу. Упал он не из-за этого, и баланс он не теряет в данном моменте. Они нам говорят, что в игре есть разные ситуации. В одном моменте есть нарушение, а следующий эпизод наоборот.

Могла ли бы игра сложиться иначе, если бы не пенальти? Всё возможно! Это футбол. Один эпизод решает судьбу игрока, команды или тренера.