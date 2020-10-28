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Боярский: «Я уверен, что сегодня „Зенит“ ждёт поражение»

сегодня, 18:30
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Известный артист и певец Михаил Боярский поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом».

В матче с дортмундской «Боруссией» ни на что не надеюсь. Думаю, что это бессмысленно. Конечно, есть желание, чтобы «Зенит» боролся до конца, но против такой команды только этого недостаточно, там нужно много других игровых факторов, которых сейчас нет.

Я буду безумно рад, если они привезут хотя бы ничью, но выдавать желаемое за действительное довольно сложно. К сожалению, я уверен, что нас сегодня ждёт поражение, тем более петербуржцы играют в гостях.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 19:32
Тут иллюзии неуместны. Этот матч станет кошмаром для «тихоходов» Ракицкого и Ловрена. Штуки 3. Не меньше.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:29
Что случилось с Д'Артаньяном??? Какая миледи его укусила?😁😁😁
112910415
112910415
сегодня в 19:29
почти все уверены ... однако озвучивать такое категорически не принято !
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 19:25
„У дома есть крыша, а у меня — шляпа.“
VAN ARM
VAN ARM ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 19:23
наверное шаманит))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:22
шляпа ты поребриковая)))) даже я при всей своей любви к лазорево-культурным буду за них болеть и желать успеха))
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 19:21
иди болей за Тосно , болела херов
1asss
1asss
сегодня в 19:15
Все команды рпл не в состоянии на равных бороться с немецкими командами в ЛЧ 😂😂😂
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 19:14
4-0 будет, думаю
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:10
Может Миша кастует так! сглазить боится.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:09
Вот и отлично!!!
Faustello
Faustello ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 19:09
Одел шляпу с минус 10 к настроению?
за
за
сегодня в 19:09
Усы вдруг опали,
И шляпу долой,
Боярский в печали
Не едет домой.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:08
Кто Мише подсунул портвешок депрессии и вместо шляпы вуаль уныния????
Паровозов
Паровозов
сегодня в 19:07
Каналья уже не тот, никакого позитива стареет.
beefs
beefs
сегодня в 19:04
Миша Боярский перекрасился...
LOpp
LOpp
сегодня в 19:03
Чего ещё ожидать от болельщика Тосно
мангo
мангo
сегодня в 18:57
все дело в шляпе
ЧиП
ЧиП
сегодня в 18:54
Вот каналья🤨
Но окажется прав☝️
Уверен будет что обсудить после матча👋😷
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:53
Миша опять болеет за Тосно...
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 18:53
Игра покажет
shlomo
shlomo
сегодня в 18:53
Я тоже самое скажу даже и Ванга бы не опровергла.....главное, чтобы не с позорным счетом...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:51
А что он должен был сказать?Он казал что будет счастлив если увезут ничью)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:47
Может, он и прав, но такие болелы - врагов не нужно. Да, ситуация сложная, но в команду всегда нужно верить. А не кричать на всю страну " Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает"...(С)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:46
Это ясно без Дартаньяна
denmig
denmig
сегодня в 18:46
...нужно много других факторов ! - это типа свои судейки , левые пендали и кто нибудь прикормленный на ВАР е! Конечно здесь этих факторов нет! Влей в себя 1000 чертей!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:45
Шляпу сними...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:45
А я почти уверен что Зенит не проиграет и поставил на них! А Бояскому позор,за то,что не верит в команду и других сбивает с настроя!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:45
Интересно , а какой прогноз даст Михайло с Химками???...).
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:43
Настоящий болельщик "Зенита".
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