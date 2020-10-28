Боярский: «Я уверен, что сегодня „Зенит“ ждёт поражение»

Известный артист и певец Михаил Боярский поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом».

В матче с дортмундской «Боруссией» ни на что не надеюсь. Думаю, что это бессмысленно. Конечно, есть желание, чтобы «Зенит» боролся до конца, но против такой команды только этого недостаточно, там нужно много других игровых факторов, которых сейчас нет.

Я буду безумно рад, если они привезут хотя бы ничью, но выдавать желаемое за действительное довольно сложно. К сожалению, я уверен, что нас сегодня ждёт поражение, тем более петербуржцы играют в гостях.