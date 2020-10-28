ГлавнаяНовости

Жена Евсеева: «Расставание с „Уфой“ далось тяжело. У Вадима были слёзы»

сегодня, 18:20

Татьяна Евсеева, жена бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, рассказала об увольнении специалиста из уфимского клуба.

Муж без работы — трагедия для меня. Я вижу, что человек переживает. После той же ситуации с «Уфой» прошло всего две недели, а он уже ходит туда-сюда по дому, говорит: наверное, хочешь, чтобы я куда-то уехал. Ему некомфортно, он не может сидеть на месте, хочет что-то делать. Если ему хорошо — всем хорошо. В «Уфе» его очень любили: постоянно узнавали, просили сфотографироваться. Там мы чаще куда-то выбирались, в Москве больше проводим времени дома. Я даже иногда шучу, говорю Вадиму: ты хоть жену на свидание пригласи!

Все было как обычно: Вадим уехал из дома, я его проводила. А потом он звонит и говорит: только не переживай, меня уволили. Я чувствовала, что к этому идет — можно сказать, была немного готова.

Расставание с командой далось тяжело: у Вадима были слёзы, я плакала, когда он все рассказывал. Все звонили, поддерживали, писали в директ, комментарии, SMS. Я так гордилась своим мужем: он получал столько приятных слов!

Очень переживала за Вадима последние две недели. Человек вложил в команду всего себя, ему верили ребята, и я видела, как к нему относились. Я изнутри знаю, как тяжело ему всё давалось, как он настраивал ребят перед играми. И в происходящем виноват не только Вадим. Может, его вина отчасти есть, но с кем играть? Я сама говорила: может, мне уже выйти на поле? Он понимал, к чему всё идет, ужасно переживал: последние две-три игры на нем не было лица. Я даже не разговаривала с ним.

Пока непонятно, что будет дальше. Были предложения, но я говорю Вадиму отдохнуть, а он все рвется что-то делать. Его приглашают на телевидение, как эксперта, но я бы не хотела, чтобы он связывал с этим жизнь. Вижу его только в спорте. Хотя перед каждым эфиром мы готовимся, читаем скороговорки — речь должна быть качественной и подготовленной. Он часто читает, любит военно-исторические книги.

Все новости
Быстров: «У „Зенита“ будет запредельная мотивация в матче с „Боруссией“ Д»
Сегодня, 19:35 Комментарии2
Б. Игнатьев: «„Челси“ будет крайне непросто в матче против „Краснодара“»
Сегодня, 19:05 Комментарии5
Холанд знает, как забивать «Зениту», а Семак — как обыгрывать «Боруссию»
Сегодня, 19:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии5
Боярский: «Я уверен, что сегодня „Зенит“ ждёт поражение»
Сегодня, 18:30 Комментарии38
Игонин: «Есть риск, что „Зенит“ не доиграет этот сезон с Семаком»
Сегодня, 17:41 Комментарии16
«Уфа»: «Вопрос дефицита бюджета клуба должен быть решен до конца года»
Сегодня, 16:45 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 19:29
Зато Семак топ) Вадик хоть из того что под руками автобусы лепил)))
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:27
как продали всех , а Вадима многие тролили сказал что некем заменить ушедших!Ведь они играли ключевые роли в схеме Уфы)
Faustello
Faustello ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:07
Знаем. знаем, после четвертого у Вадима выступили слезы...)))
Faustello
Faustello ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 19:06
Они там почти все такие, я когда Игорря Федотова на его ютуб канале услышал, просто в ужас пришел, там человек не то что ни одной книги не прочитал, он ни одной раскраски не раскрасил...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:53
Зря жены наших игроков вылазят в эфир (тренером Евсеев не стал).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:51
Ему нельзя работать в футболе.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:49
Пусть отдыхает...
Ходит на рыбалку, гуляет по лесу.
А еще ему нужно книги читать, несет постоянно пургу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:33
Хороший тыл у Евсеева. От половинки сейчас многое зависит в трудный период. Такова тренерская доля. Тренер он, как шофер. Сегодня права есть, завтра их нет. Поэтому надо ценить права, чтобы быть на плаву. Доказывать это каждый день.
У Евсеева есть самое главное в качестве тренера и многие, это наверно видят. Удачи ему и его семье!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:29, ред.
Газизов продал всех на кого спрос был и рванул в Спартак, родственник же добил команду. А крайним Вадима сделали. Но ведь он не господь бог. Чтобы добиваться результатов должен быть добротный материал. В Уфе же на замену ушедшим никого путного не нашли, потому и сыпется команда. Жаль, а ведь еще недавно была грозой авторитетов.
Посмотрим , как Уфа закончит сезон ??? Но пока все выглядит очень плачевно.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:23
Трагедия, комедия, драма. Три в одном...
Big krendel
Big krendel
сегодня в 18:22
Вадик ношу себе взял непосильную. Из него пока тренер аховый.
mangox22
mangox22
сегодня в 18:21
всегда есть новый шанс
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100