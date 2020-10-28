Жена Евсеева: «Расставание с „Уфой“ далось тяжело. У Вадима были слёзы»

Татьяна Евсеева, жена бывшего главного тренера «Уфы» , рассказала об увольнении специалиста из уфимского клуба.

Муж без работы — трагедия для меня. Я вижу, что человек переживает. После той же ситуации с «Уфой» прошло всего две недели, а он уже ходит туда-сюда по дому, говорит: наверное, хочешь, чтобы я куда-то уехал. Ему некомфортно, он не может сидеть на месте, хочет что-то делать. Если ему хорошо — всем хорошо. В «Уфе» его очень любили: постоянно узнавали, просили сфотографироваться. Там мы чаще куда-то выбирались, в Москве больше проводим времени дома. Я даже иногда шучу, говорю Вадиму: ты хоть жену на свидание пригласи!

Все было как обычно: Вадим уехал из дома, я его проводила. А потом он звонит и говорит: только не переживай, меня уволили. Я чувствовала, что к этому идет — можно сказать, была немного готова.

Расставание с командой далось тяжело: у Вадима были слёзы, я плакала, когда он все рассказывал. Все звонили, поддерживали, писали в директ, комментарии, SMS. Я так гордилась своим мужем: он получал столько приятных слов!

Очень переживала за Вадима последние две недели. Человек вложил в команду всего себя, ему верили ребята, и я видела, как к нему относились. Я изнутри знаю, как тяжело ему всё давалось, как он настраивал ребят перед играми. И в происходящем виноват не только Вадим. Может, его вина отчасти есть, но с кем играть? Я сама говорила: может, мне уже выйти на поле? Он понимал, к чему всё идет, ужасно переживал: последние две-три игры на нем не было лица. Я даже не разговаривала с ним.

Пока непонятно, что будет дальше. Были предложения, но я говорю Вадиму отдохнуть, а он все рвется что-то делать. Его приглашают на телевидение, как эксперта, но я бы не хотела, чтобы он связывал с этим жизнь. Вижу его только в спорте. Хотя перед каждым эфиром мы готовимся, читаем скороговорки — речь должна быть качественной и подготовленной. Он часто читает, любит военно-исторические книги.