ГлавнаяНовости

Созин: «Вообще-то „Локомотив“ проиграл! Чего мы их хвалим-то?»

сегодня, 14:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями после поражения «Локомотива» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

Сначала не хотелось говорить про «Локомотив». Да, они сыграли хорошо, а во втором тайме даже смело. Но сейчас все кричат про хороший результат с «Баварией». Вообще-то «Локомотив» проиграл! Чего мы их хвалим-то? Они не получили очки, не принесли ничего для России в таблицу коэффициентов. Хороший результат – это победа.

Да, мне сейчас начнут возражать, что «Локомотив» играл с «Баварией». Да пожалуйста, я не спорю, что немецкая команда выше классом, но у всех игроков по две ноги, руки и одна голова. Но результат неудовлетворительный! Замечу для «Локомотива»: да, качество игры позволяет надеяться, что осечек, таких как с «Ротором» будет меньше, но для спортивной задачи побеждать в Лиге чемпионов этого недостаточно. Многие хвалят «Локо» за проигрыш, за хороший результат во вчерашнем матче. Я не понимаю логики и не вижу здравого смысла в этих словах. Футболисты читают это и успокаиваются. А как по-другому? Ну, проиграли и проиграли… Зато как хорошо играли! Радостные крики после поражения принижают спортивную составляющую. Футбол – не фигурное катание, где оценки ставят за красивую программу.

Все новости
Губерниев: «„Бавария“ приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса»
Сегодня, 14:41 Комментарии6
Ганчаренко: «Менталитет „Динамо“ З — это игра на победу в каждом матче»
Сегодня, 14:12 Комментарии8
Кирьяков: «„Зениту“ стоит сыграть попроще в матче с „Боруссией“»
Сегодня, 13:41 Комментарии10
Чугайнов: «У „Локомотива“ есть шансы выйти из группы»
Сегодня, 13:36 Комментарии6
Билялетдинов: «Понравилось, как действовал „Локо“ в последние 30 минут»
Сегодня, 13:13 Комментарии4
Лебедев: «Я в восторге от игры „Локомотива“ в матче с „Баварией“»
Сегодня, 12:56 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:03, ред.
Ожидали штук пять а тут чуть ничью не зацепили!Вот и герои!Хотя видно было что Бавария погулять вышла и после первого гола ослабила вожжи!
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 14:54, ред.
Бавария играла с Локо как в свое время с Ростовом с недооценкой,но в отличии от Локо Ростов тогда победил Баварию,у себя дома Бавария просто порвет Локо...
Big krendel
Big krendel
сегодня в 14:48
Вот вот. Как можно хвалить, если проиграли?
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 14:31
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 14:26
    Первое здравомыслящее мнение по поводу игры с Баварией и адекватная оценка игры Локомотива в этом матче...

    И это факт:

    ...Многие хвалят «Локо» за проигрыш, за хороший результат во вчерашнем матче. Я не понимаю логики и не вижу здравого смысла в этих словах. Футболисты читают это и успокаиваются. А как по-другому? Ну, проиграли и проиграли… Зато как хорошо играли!...
    FROBI
    FROBI
    сегодня в 14:17
    Стакан полупустой или стакан полуполный? Философский вопрос...
    Так и рассуждают о Локо, кому как взбрендится.
    А счёт на табло... и в итоговой таблице группы.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:15
    Как созин может работать в комитете по этике, человек разговаривает как уткин.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:13
    Играли то хорошо...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100