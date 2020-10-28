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Канчельскис: «Шансы у „Краснодара“ в матче с „Челси“ есть»

сегодня, 15:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:55 Не начался

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси».

Шансы всегда есть. Это футбол. Любые маленькие нюансы могут повлиять на результат игры. Прогноза не могу дать, потому что «Краснодар» впервые в Лиге чемпионов, в группе с такой серьезной командой. Но «Локомотив» вчера показал, что можно играть против любой команды. Настрой, желание, самоотдача, ну и удача должна сопутствовать. Не нужно суетиться. Тем более что играют дома, будет поддержка, а «Челси» — это «Челси». Какой будет результат — говорить сложно. Во время пандемии много непредсказуемого и в футбольном мире. У «Челси» намного больше опыта, опыта выступлений в Лиге чемпионов, но в любом случае играют-то 11 на 11. Все зависит от самих футболистов. В «Краснодаре» уже наверняка все сильные и слабые стороны англичан проанализировали. А мы будем смотреть, болеть и переживать.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:30
И как с ним поспоришь?
Удачи нашим!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:26
Челси- не Бавария, вполноги даже с буренками играть позволить себе не могут. Шансы у Краснодара небольшие, хотя они всегда есть теоретически.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:13
Шансы есть, но их мало.
112910415
112910415
сегодня в 16:11
хотелось бы верить
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:05
но надо быть реалистами))) они стремятся к О))))))))))))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:01
"Победит тот, кто забьет больше голов."
FROBI
FROBI
сегодня в 16:00
По крайней мере отсутствие Безбородова увеличивает шансы )
Ekkimukk
Ekkimukk ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:52
Исправлено
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 15:52
Наберут копирайтеров... Заголовок аллоу
Сергей Яценко
Сергей Яценко
сегодня в 15:52
ну у молокотива может и есть
drug01
drug01
сегодня в 15:50
Шансы есть только не у Локомотива?????
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:49
Исправьте заголовок пожалуйста
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