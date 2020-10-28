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«Уфа»: «Вопрос дефицита бюджета клуба должен быть решен до конца года»

сегодня, 16:45

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, дефицит бюджета составляет 70%, до конца года данный вопрос должен быть решен.

Бюджет клуба является одним из самых низких в РПЛ и составляет около 1 млрд рублей.

В настоящий момент текущий дефицит бюджета клуба составляет порядка 70 процентов, но до конца года данный вопрос должен быть решен. С 1 января 2020 года мы получили 300 миллионов рублей от регионального фонда, нашего основного спонсора. Потом грянул ковид: куда ранее мы летали регулярными рейсами, пришлось нанимать чартеры, одноместные номера в отелях, регулярные тесты — расходы серьезно возросли. Имеющимися деньгами закрыли прошлый сезон, и часть перенесли на сезон нынешний.

По итогам трансферной компании мы заработали на продаже футболистов, но для тех, кто не понимает в этих вопросах, разъясню: не все платят деньги сразу, как правило, платежи идут несколькими траншами, так как существует финансовый фэйр-плей. Помимо этого, из трансферных платежей, которые мы получаем, часть идет предыдущему клубу в качестве условной компенсации. В связи с этим нынешняя трансферная кампания направлена на аренду футболистов, но с правом выкупа.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 17:46
Денег нет, а держаться надо.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 17:21
Как-то наши клубы создаются неожиданно, но ожидаемо быстро исчезают ... Уфа. заработали, пошумели рядом побед, вроде обещали долгосрочный проект, но футбол не хоккей, оказался неподъёмным для Уфы .... жаль "не по Сеньке шапка". до свидания и до встречи в ФНЛ с обратной рокировкой с клубом Томь? либо подобными
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:05
Это хорошо если так)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:46
Порешают все вопросы,не сомневайтесь!
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