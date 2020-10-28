«Уфа»: «Вопрос дефицита бюджета клуба должен быть решен до конца года»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, дефицит бюджета составляет 70%, до конца года данный вопрос должен быть решен.

Бюджет клуба является одним из самых низких в РПЛ и составляет около 1 млрд рублей.

В настоящий момент текущий дефицит бюджета клуба составляет порядка 70 процентов, но до конца года данный вопрос должен быть решен. С 1 января 2020 года мы получили 300 миллионов рублей от регионального фонда, нашего основного спонсора. Потом грянул ковид: куда ранее мы летали регулярными рейсами, пришлось нанимать чартеры, одноместные номера в отелях, регулярные тесты — расходы серьезно возросли. Имеющимися деньгами закрыли прошлый сезон, и часть перенесли на сезон нынешний.

По итогам трансферной компании мы заработали на продаже футболистов, но для тех, кто не понимает в этих вопросах, разъясню: не все платят деньги сразу, как правило, платежи идут несколькими траншами, так как существует финансовый фэйр-плей. Помимо этого, из трансферных платежей, которые мы получаем, часть идет предыдущему клубу в качестве условной компенсации. В связи с этим нынешняя трансферная кампания направлена на аренду футболистов, но с правом выкупа.