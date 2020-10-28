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Губерниев: «„Бавария“ приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса»

сегодня, 14:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча «Локомотив» – «Бавария» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Проиграли, но выглядели достойно! Ничья была бы абсолютно справедливым результатом, «Локомотив» играл очень прилично! Хорошую команду создает Василий Кикнадзе!

«Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса. То есть «мы пешком оббежим вас и попой забьем». По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота.

Еще важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Объясню – кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол.

В РПЛ так в принципе не играет никто. А пора начинать! Тем не менее «Локо» молодцы!

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 14:59
Это он не сам придумал , так как ваще ни о чём!Сказал то что говорят у него на обзоре!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:57
Губошлёп хрень несёт!
1)При чем тут Мозес и Бавария?
2)Хорошую команду создает Василий Кикнадзе!
3)Не голимому биатлонисту обсуждать футбол)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:52
Бавария в пол ноги обыграла хорошо играющий Локомотив.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:52
Если все б забили, Локо дёрнул бы немцев
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 14:47
"Объясню – кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать" - вот это, кстати, в точку.

Это сразу бросается в глаза, когда смотришь матчи европейских лиг после нашего чемпионата. У нас практически никогда в позиционной атаке футболисты не делают резкие забегания за спину защитникам, а другие не пытаются сделать разрезающую передачу.
David Young
David Young
сегодня в 14:44
Сказал нелепость. Настрой у них мог бы быть и лучше, но, как и у Мозеса, он не был слишком плох. В том, что касается уровня команда РПЛ - здесь верное замечание.
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