Губерниев: «„Бавария“ приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча «Локомотив» – «Бавария» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Проиграли, но выглядели достойно! Ничья была бы абсолютно справедливым результатом, «Локомотив» играл очень прилично! Хорошую команду создает Василий Кикнадзе!

«Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса. То есть «мы пешком оббежим вас и попой забьем». По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота.

Еще важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Объясню – кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол.