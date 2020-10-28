Губерниев: «„Бавария“ приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча «Локомотив» – «Бавария» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Проиграли, но выглядели достойно! Ничья была бы абсолютно справедливым результатом, «Локомотив» играл очень прилично! Хорошую команду создает Василий Кикнадзе!
«Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса. То есть «мы пешком оббежим вас и попой забьем». По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота.
Еще важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Объясню – кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол.
В РПЛ так в принципе не играет никто. А пора начинать! Тем не менее «Локо» молодцы!
1)При чем тут Мозес и Бавария?
2)Хорошую команду создает Василий Кикнадзе!
3)Не голимому биатлонисту обсуждать футбол)))
1)При чем тут Мозес и Бавария?
2)Хорошую команду создает Василий Кикнадзе!
3)Не голимому биатлонисту обсуждать футбол)))
Это сразу бросается в глаза, когда смотришь матчи европейских лиг после нашего чемпионата. У нас практически никогда в позиционной атаке футболисты не делают резкие забегания за спину защитникам, а другие не пытаются сделать разрезающую передачу.
Это сразу бросается в глаза, когда смотришь матчи европейских лиг после нашего чемпионата. У нас практически никогда в позиционной атаке футболисты не делают резкие забегания за спину защитникам, а другие не пытаются сделать разрезающую передачу.