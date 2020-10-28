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Ганчаренко: «Менталитет „Динамо“ З — это игра на победу в каждом матче»

сегодня, 14:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Все еврокубковые матчи отличаются от РПЛ. Менталитет «Динамо» — это игра на победу в каждом матче. У них хорошее преимущество в национальном первенстве по очкам и качеству игроков. Они эмоционально и физически сохраняют больше сил на еврокубки. У них большой опыт участия даже в прошлогодней ЛЧ. Мне не хочется сравнивать Загреб с кем-то во внутреннем чемпионате. Даже матч с «Вольфсбергом» отличался от тех игр, что есть у нас в чемпионате. Это будет напряженная игра, и нам важно будет использовать все те моменты, которые мы создадим.

Команду надо оценивать комплексно. Мне важна наша стабильность, а не физика. В предыдущем сезоне и два года назад нам этого не хватало. Она сейчас у нас, в том числе, из-за более широкой обоймы и возможности ротаций состава.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ FROBI (раскрыть)
сегодня в 14:38
только оберегать))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:37
в теории мы готовы)))осталось показать на практике)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:33
Все шансы победить у нас есть!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:28
А у вас он должен быть развит лучше....удачи, коняшки!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:22
Посмотрим что ты предложишь
FROBI
FROBI
сегодня в 14:18
Лучше бы размышлял не о загребском менталитете, а что делать с менталитетом Васина?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:17
Тут надо побеждать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:16
Да уж, Загреб точно не Урал.
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