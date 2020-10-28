Ганчаренко: «Менталитет „Динамо“ З — это игра на победу в каждом матче»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Все еврокубковые матчи отличаются от РПЛ . Менталитет «Динамо» — это игра на победу в каждом матче. У них хорошее преимущество в национальном первенстве по очкам и качеству игроков. Они эмоционально и физически сохраняют больше сил на еврокубки. У них большой опыт участия даже в прошлогодней ЛЧ . Мне не хочется сравнивать Загреб с кем-то во внутреннем чемпионате. Даже матч с «Вольфсбергом» отличался от тех игр, что есть у нас в чемпионате. Это будет напряженная игра, и нам важно будет использовать все те моменты, которые мы создадим.

Команду надо оценивать комплексно. Мне важна наша стабильность, а не физика. В предыдущем сезоне и два года назад нам этого не хватало. Она сейчас у нас, в том числе, из-за более широкой обоймы и возможности ротаций состава.