Холанд знает, как забивать «Зениту», а Семак — как обыгрывать «Боруссию»

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сегодня, 19:00

«Соккер.ру» — о матче, в котором чемпионы России могут потерпеть третье кряду поражение.

О «Боруссии»

1. Единственный матч «Боруссии» и «Зенита» на « BVB -Stadion» завершился поражением «шмелей» со счетом 1:2. Это случилось в 1/8 финала Лиги чемпионов 2013/14, и команда Юргена Клоппа имела право проиграть после победы в Санкт-Петербурге со счетом 4:2. Как бы то ни было, единственный матч между этими командами в Дортмунде завершился в пользу «сине-бело-голубых».

2. В составе «Боруссии» осталось три человека, которые принимали участие в матчах с «Зенитом» в плей-офф ЛЧ -2013/14: Лукаш Пищек, Марко Ройс и Марсель Шмельцер. В рядах «Зенита» таких игроков нет, только Анатолий Тимощук сменил футбольные бутсы на тренерский планшет, но он вообще много раз играл против «Боруссии», ведь часть карьеры провел в мюнхенской «Баварии».

3. Аксель Витсель провел за «Зенит» 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Сейчас бельгийский хавбек защищает цвет «Боруссии». Между прочим, он отыграл два полных матча за «Зенит» против своего нынешнего клуба в 2014-м, но результативными действиями не отметился.

4. В составе «Боруссии» есть два футболиста, которые знают, как забивать «Зениту». Первый — Марко Ройс, отметился голом на «Петровском» почти 7 лет назад, когда «Боруссия» выиграла 4:2, а второй — это Эрлинг Холанд. Норвежец забивал в ворота «Зенита» в квалификации Лиги Европы, выступая за «Мольде» под руководством Оле-Гуннара Сульшера. «Мольде» тогда проиграл 1:3 в Санкт-Петербурге, а дома одержал волевую победу 2:1 и имел шансы перевести выяснение отношений в овертайм. Победный мяч забил 18-летний Холанд, который за 11 дней до этого подписал контракт с «Зальцбургом», но остался еще полгода поиграть на родине.

5. С начала сентября «Боруссия» провела 8 матчей, в которых одержала 5 победы (все — «сухие», 4 из 5 с крупным счетом) и потерпела три поражения. Обыграть «Боруссию» удалось «Баварии» в матче за Суперкубок Германии, «Аугсбургу» в Бундеслиге и «Лацио» в Лиге чемпионов. Непосредственно перед игрой с «Зенитом» «шмели» подняли себе настроение крупной победой со счетом 3:0 в Рурском дерби над «Шальке».

О «Зените»

1. «Зенит» подходит к матчу в Дортмунде после двух кряду домашних поражений со счетом 1:2 — от «Брюгге» в Лиге чемпионов и от «Рубина» в РПЛ . Только однажды за последние 7.5 лет петербуржцы терпели три поражения кряду: в декабре 2018-го команду Сергея Семака поочередно обыграли тульский «Арсенал», «Рубин» и пражская «Славия» в Лиге Европы.

2. Именно в Дортмунде Сергей Семак одержал свою первую победу в тренерской карьере. Весной 2014-го Лучано Спаллетти был отправлен в отставку после домашнего поражения от «Боруссии» и нулевой ничьей с «Томью», а Семак принял «Зенит» в качестве исполняющего обязанности. В своем первом матче он уступил ЦСКА (0:1), а уже во втором выиграл у «Боруссии» в гостях благодаря голам Рондона и Халка.

3. Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук за свою футбольную карьеру проигрывал «Боруссии» в рядах «Шахтера», «Зенита» и «Баварии», но однажды он поучаствовал в победе со счетом 5:1, а еще был в заявке «Баварии» на финал Лиги чемпионов против «Боруссии», в котором мюнхенцы одержали победу.

4. По итогам первого тура Лиги чемпионов «Зенит» оказался в тройке худших команд по точности передач — 75.7%. На одну десятую процента отстал еще один наш клуб — «Краснодар», а худшие цифры (72.6%) выдал «Брюгге», что не помешало бельгийцам выиграть в Санкт-Петербурге.

5. Никто из футболистов «Зенита» пока не отметился голом в Лиге чемпионов, ведь забитый в первом туре мяч записан на вратаря «Брюгге» Хорвата. Самые результативные футболисты «Зенита» со старта сезона: Дзюба, Азмун (по 6 голов) и Ерохин (5 голов).

Отдел кадров

1. Малком и Азмун не примут участие в матче с «Боруссией». Бразильцу потребуется еще 2-3 недели, чтобы вернуться в строй, при этом он прилетел с «Зенитом» в Германию, чтобы пройти медицинское обследование. Сердар болеет, однако Семак подчеркнул, что это не коронавирус. Какими бы ни были причины, это серьезные потери.

2. А вот у соперников «Зенита» есть заболевшие коронавирусом: Эмре Джан сдал положительные тест на COVID-19, что оставляет его за бортом лигочемпионского матча. Джан — основной игрок «Боруссии».

3. В матче с «Брюгге» крохи игрового времени достались Александру Ерохину, который явно пребывает в хорошей форме: на счету полузащитника голы в трех последних матчах РПЛ — в ворота «Спартака», «Сочи» и «Рубина». Найдет ли Сергей Семак сегодня место в основе для Ерохина?

4. Нико Шульц, Дэн-Аксель Загаду и Марсель Шмельцер не появятся на поле, зато недавно восстановились после повреждений Торган Азар и Мануэль Аканджи.

5. Люсьен Фавр долгое время доверял схеме с тремя центральными защитниками, но после поражения от «Лацио» перешел на 4-2-3-1, и его команда разгромила «Шальке». Сегодня ждем эту же схему. Сергей Семак в отсутствие Сердара Азмуна тоже может отказаться от традиционной для «Зенита» расстановки 4-4-2, оставив на острие одного Дзюбу.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» (4-2-3-1): Бюрки — Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Дилейни, Дахуд — Рейна, Ройс, Санчо — Холанд.

«Зенит» (4-3-3): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Барриос, Оздоев, Кузяев — Ерохин, Дриусси, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: «Зенит» не в порядке, а «Боруссия» вернула себе уверенность победой в Рурском дерби, кроме того, поражение от «Лацио» в первом туре обязывает «шмелей» безжалостно жалить «Зенит». А больше всего пугают скорости, на которых играет команда Люсьена Фавра, по сравнению с тем, что может предложить наш чемпион. Увы, петербуржцам грозит третье поражение кряду, что-то в районе 3:1.