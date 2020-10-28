Б. Игнатьев: «„Челси“ будет крайне непросто в матче против „Краснодара“»

Экс-наставник сборной России поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси».

Если обманывать друг друга, то «Краснодар» обязательно должен победить. А если быть приземлённым реалистом, хорошо бы увидеть «Краснодар» того уровня, к которому мы привыкли: стабильность, чёткое очертание. Если мы увидим игроков, которые делают лицо команды — это одна ситуация, а если то, что происходит в последних играх — будет сложно. «Краснодар» постарается добиться положительно результата. А он для нас любой, кроме поражения. Ничья будет нормальным результатом при достойной игре. Она для нас равносильна победе.

Поражение от «Спартака» не повлияет на сегодняшнюю игру. Команда абстрагируется от того, что было до, переворачивает страницу. Конечно, уровень футболистов «Челси» выше. Но «Краснодар» отличается своей игровой философией, демонстрирует сложный футбол для любого соперника. Если игра пойдёт в том виде, какой мы представляем, то «Челси» будет крайне непросто.