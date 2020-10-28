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Б. Игнатьев: «„Челси“ будет крайне непросто в матче против „Краснодара“»

сегодня, 19:05
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:55 Не начался

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси».

Если обманывать друг друга, то «Краснодар» обязательно должен победить. А если быть приземлённым реалистом, хорошо бы увидеть «Краснодар» того уровня, к которому мы привыкли: стабильность, чёткое очертание. Если мы увидим игроков, которые делают лицо команды — это одна ситуация, а если то, что происходит в последних играх — будет сложно. «Краснодар» постарается добиться положительно результата. А он для нас любой, кроме поражения. Ничья будет нормальным результатом при достойной игре. Она для нас равносильна победе.

Поражение от «Спартака» не повлияет на сегодняшнюю игру. Команда абстрагируется от того, что было до, переворачивает страницу. Конечно, уровень футболистов «Челси» выше. Но «Краснодар» отличается своей игровой философией, демонстрирует сложный футбол для любого соперника. Если игра пойдёт в том виде, какой мы представляем, то «Челси» будет крайне непросто.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 19:28
Согласен на ничью... Ждём с нетерпением!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:15
Хотелось бы, шобы так и было...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:12
Ну Челси не Спартак так судить не будут.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:07
Ну посмотрим...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 19:06
никому не просто с ними
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