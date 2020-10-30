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Роджерс: «„Лестер“ мог повести 3:0 в начале второго тайма»

сегодня, 05:55
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)1 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал выездную победу над АЕКом (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Я очень доволен результатом. Это было очень профессиональное выступление. У нас были хорошие моменты в первом тайме, а в начале второго у нас был хороший шанс повести 3:0, но буквально сразу после этого АЕК забил гол.

Они немного прибавили во второй половине встречи, и нам нужно было сесть в оборону и не давать слабину. Думаю, мы очень хорошо с этим справились.

Играть на выезде в еврокубках — это всегда нелегко, но я думаю, игра сложилась очень неплохо.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:20
Лестер сильнее и победа вполне заслуженна.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:12
Хорошо что так зпкончилось
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