Роджерс: «„Лестер“ мог повести 3:0 в начале второго тайма»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал выездную победу над АЕКом (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Я очень доволен результатом. Это было очень профессиональное выступление. У нас были хорошие моменты в первом тайме, а в начале второго у нас был хороший шанс повести 3:0, но буквально сразу после этого АЕК забил гол.

Они немного прибавили во второй половине встречи, и нам нужно было сесть в оборону и не давать слабину. Думаю, мы очень хорошо с этим справились.

Играть на выезде в еврокубках — это всегда нелегко, но я думаю, игра сложилась очень неплохо.