Фонсека: «„Рома“ слишком медленно играла в атаке»

Главный тренер «Ромы» подвёл итоги домашнего матча с софийским ЦСКА (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Считаю, что «Роме» не хватало интенсивности в атаке. Мы очень часто добирались до их штрафной, но последний пас оказывался неточным. Мы делали всё слишком медленно, без должной интенсивности.

Думаю, в последнее время мы показываем хорошую игру, забиваем много мячей. Если сравнивать с тем, как мы начали прошлый сезон, сейчас команда в гораздо лучшей форме. Да, сегодня мы провели ротацию состава и не играли с той интенсивность, с которой бы мне хотелось, но в целом сезон пока складывается хорошо.