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Тренер «Антверпена»: «Должны были обыгрывать „Тоттенхэм“ в 2 или 3 мяча»

сегодня, 02:32
АнтверпенЛоготип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Антверпена» Иван Леко прокомментировал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Могу только порадоваться тому, что показала сегодня моя команда. Возможно, это была наша лучшая игра в сезоне. Итоговый счёт должен был быть 2:0 или 3:0.

Нервничал ли я от того, что Мбокани и Юклеруд упустили отличные шансы забить? Ну, я был просто сосредоточен на игре. Но в те моменты я был действительно расстроен, потому что мы должны были забивать эти голы.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:46
Что шпоры захандрили.
David Young
David Young
сегодня в 02:36
Смогли победить один из сильнейших клубов Англии, да ещё и могли победить крупнее. Настоящий футбольный подвиг Антверпена.
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