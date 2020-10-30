Тренер «Антверпена»: «Должны были обыгрывать „Тоттенхэм“ в 2 или 3 мяча»

Главный тренер «Антверпена» прокомментировал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Могу только порадоваться тому, что показала сегодня моя команда. Возможно, это была наша лучшая игра в сезоне. Итоговый счёт должен был быть 2:0 или 3:0.

Нервничал ли я от того, что Мбокани и Юклеруд упустили отличные шансы забить? Ну, я был просто сосредоточен на игре. Но в те моменты я был действительно расстроен, потому что мы должны были забивать эти голы.