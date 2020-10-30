Пиоли: «Стало труднее выбирать стартовый состав. Все игроки очень хороши»

Главный тренер «Милана» дал комментарий после победы над «Спартой» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Команда знает, что должна делать на поле и как читать игру. У нас был хороший матч с «Ромой», в котором мы могли бы лучше контролировать ситуацию. Сегодня мы по максимум использовали свободные пространства.

Я должен признать, что выбирать стартовый состав становится всё труднее, так как все игроки выглядят хорошо. Парни работают как единое целое, и такой настрой заставляет меня учитывать всех при выборе.