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Пиоли: «Стало труднее выбирать стартовый состав. Все игроки очень хороши»

сегодня, 04:46
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы над «Спартой» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Команда знает, что должна делать на поле и как читать игру. У нас был хороший матч с «Ромой», в котором мы могли бы лучше контролировать ситуацию. Сегодня мы по максимум использовали свободные пространства.

Я должен признать, что выбирать стартовый состав становится всё труднее, так как все игроки выглядят хорошо. Парни работают как единое целое, и такой настрой заставляет меня учитывать всех при выборе.

Пиоли также объяснил замену Златана Ибрагимовича в перерыве. 39-летний швед отметился голевой передачей и не реализовал пенальти.

Мы планировали эту замену. Златан — чемпион, и, наверняка, хотел продолжить играть, но в воскресенье нас ждёт ещё один непростой матч [с «Удинезе»], так что единственно верным решением было сбалансировать наши старания.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 04:47
это только радует что все хороши
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