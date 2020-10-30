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Ярошик: «Ничья с загребским „Динамо“ — плохой результат»

сегодня, 00:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

ЦСКА хорошо играл в последнее время, ребята уверенно обыграли «Арсенал», поэтому все ждали от команды победы. Возможно, в Европе клубы играют в другой футбол, а игроки серьезнее настраиваются на такие матчи, чем в России.

Ничья с загребским «Динамо» — плохой результат, если у клуба есть амбиции выйти из группы. Сегодня нужно было побеждать, но впереди еще 4 игры, и судить выступление команды нужно только после окончания группового этапа.

В Лиге Европы нет слабых соперников, но в матчах с «Фейеноордом» нужно набирать минимум 4 очка.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:24
Мы хотябы в ничью сыграли! А кто ещё из наших команд,принёс очки в копилку на этой неделе? Аааа,вспомнил,НИКТО!
mangox23
mangox23
сегодня в 00:17, ред.
не правда , у Гончаренки не бывает плохих результатов - бывает плохая отмазка
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