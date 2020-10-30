Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

ЦСКА хорошо играл в последнее время, ребята уверенно обыграли «Арсенал», поэтому все ждали от команды победы. Возможно, в Европе клубы играют в другой футбол, а игроки серьезнее настраиваются на такие матчи, чем в России.

Ничья с загребским «Динамо» — плохой результат, если у клуба есть амбиции выйти из группы. Сегодня нужно было побеждать, но впереди еще 4 игры, и судить выступление команды нужно только после окончания группового этапа.

В Лиге Европы нет слабых соперников, но в матчах с «Фейеноордом» нужно набирать минимум 4 очка.