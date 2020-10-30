Слуцкий: «Я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок с „Арсеналом“»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 13-го тура РПЛ с «Арсеналом».

«Арсенал» обладает стабильным составом, хорошо сбалансированным, большое количество иностранных футболистов высокого качества. Я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок.

В чем хороши победы над такими командами, как «Зенит»? Это должно дать уверенность, дополнительный прилив сил, психологическую мотивацию прежде всего для молодых игроков. Если такой эффект произойдет, значит, эта победа пошла нам всем на пользу, если этого не будет, то рассматриваем как разовое явление.

Поэтому матч с «Арсеналом» крайне важен именно с точки зрения подтверждения этих вещей и дивидендов, которые можно извлечь из такой большой победы.