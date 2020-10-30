Еленцева: «Мы в „Торпедо“ пытались построить семью»

Бывший президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала, какие футбольные команды являются для нее примером.

Воплощение идеала? Мне проще назвать клубы, на которые хотелось бы ориентироваться в плане философии и атмосферы. В первую очередь это англичане, и необязательно Премьер-Лига. Всегда импонировали «Вест Хэм», «Миллуол», «Фулхэм», «Норвич». В них есть семейственность и преемственность, аура, заставляющая болельщиков чувствовать себя частью тесного сообщества. Клуб — не только соревнование, но и люди: игроки, фанаты, персонал. Сплотить их в эмоциональном, финансовом, спортивном плане — главная задача и счастье для менеджера. Чтобы и цель общая, и жизнь тоже. Если по-другому, будет не клуб, а фикция. Мы в «Торпедо» тоже пытались построить семью, со своим духом и верностью традициям.