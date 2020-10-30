Деменко: «„Ахмат“ способен отобрать очки у кого угодно»

Экс-игрок «Краснодара» рассуждает о предстоящем матче «быков» против «Ахмата» в РПЛ .

У грозненцев крепкая команда, которая способна отобрать очки у кого угодно. И всё же «Краснодар» сильнее. И в случае более позитивного исхода матча с «Челси» я бы поставил на его победу. Кстати, команда неплохо играла и против лондонцев, как бы это странно ни звучало при таком счете. По сути, они посыпались и допустили разгром только ближе к концу встречи, а при 0:1 могли сравнять — вспомните удар Юры Газинского в перекладину. И тогда неизвестно, как повернулась бы игра. Возможно, сейчас «Краснодар» ехал бы к «Ахмату» в более позитивном настроении. Многое зависит от того, как быстро команда морально переварит поражение от «Челси».