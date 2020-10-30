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Деменко: «„Ахмат“ способен отобрать очки у кого угодно»

сегодня, 08:39
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко рассуждает о предстоящем матче «быков» против «Ахмата» в РПЛ.

У грозненцев крепкая команда, которая способна отобрать очки у кого угодно. И всё же «Краснодар» сильнее. И в случае более позитивного исхода матча с «Челси» я бы поставил на его победу. Кстати, команда неплохо играла и против лондонцев, как бы это странно ни звучало при таком счете. По сути, они посыпались и допустили разгром только ближе к концу встречи, а при 0:1 могли сравнять — вспомните удар Юры Газинского в перекладину. И тогда неизвестно, как повернулась бы игра. Возможно, сейчас «Краснодар» ехал бы к «Ахмату» в более позитивном настроении. Многое зависит от того, как быстро команда морально переварит поражение от «Челси».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:01
Посмотрим что и как... Игра на три результата
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
serega810, pin_y больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 170. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
shlomo
shlomo
сегодня в 08:53
Игра покажет кто может, а кто нет
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:49
Ахмат добьет краснодар
beefs
beefs
сегодня в 08:40
Ахмат победит и возрадуется...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:40
Ну так отбирайте,не спите
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